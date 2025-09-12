Taglio del nastro e tavolo tecnico: il Festival Articolo 27-Expo entra nel vivo (FOTO e VIDEO)

Con il taglio del nastro si è aperta ufficialmente l’edizione 2025 del Festival Articolo 27-Expo a Cuneo: una tre giorni dedicata a scoprire le buone pratiche legate all’economia carceraria con un calendario ricco di appuntamenti, fra eventi, stand, talk e concerti.

La giornata di è aperta, appunto, con la cerimonia di inaugurazione ufficiale ed i saluti istituzionali da parte della sindaca Patrizia Manassero, presso il Cortile del Comune di Cuneo.

Nella stessa location, si è tenuto il tavolo tecnico, a carattere regionale e nazionale, “La formula per abbattere la recidiva”, un momento di confronto per approfondire modelli ed esperienze virtuose nel contrasto alla recidiva.

Moderato da Davide Danni, presidente della Panatè Società Benefit, ha visto la partecipazione di Emilio Minunzio, responsabile di “Recidiva zero” CNEL; Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarietà nazionale; Claudia Ducange, Project manager presso Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri; Sabrina Marcuzzo, responsabile Intesa Sanpaolo Impact Bank; Marzia Sica, responsabile obiettivo Persone di Fondazione Compagnia di Sanpaolo; Doriano Saracino, garante regionale delle persone detenute Regione Liguria; Bruno Mellano, già garante regionale delle persone detenute Regione Piemonte; Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo.

In videocollegamento, l’ex Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro: “Il tema delle carceri sta diventando uno di quelli più affrontati in maniera straordinaria dal Cnel – ha sottolineato Brunetta – . Il primo disegno di legge di questa consiliatura è stato proprio su scuola e lavoro, dentro e fuori dal carcere. Questo segnale conferma quanto l’Italia, attorno a queste tematiche, in Italia ci siano una grande quantità di iniziative, generosità, intelligenza, posti di lavoro creati. Non sono e non siamo da soli ad essere colpiti da questo amore, per cercare di fare qualcosa, doverosamente: stiamo parlando di un sovrainsieme di persone molto superiore alle 62-63mila. Vi sono infatti fra le 80-90-100mila in esecuzione esterna della pena, di cui non parla mai nessuno e che, invece, avrebbero bisogno di estrema attenzione. E poi, altrettante, in attesa di esecuzione della pena. Quindi, 250-260mila persone dentro questo insieme. La recidiva è il misuratore dell’efficenza o non efficenza della funzione rieducativa delle carceri: se abbiamo un 70% della recidiva, vuol dire che qualcosa non funziona, che abbiamo fallito tutti. Non posso che dire grazie per la generosità, espressa anche da questo Expo, del volontariato, delle idee, delle risorse, delle speranze della società civile, che non devono essere distrutte: devo dire che, comunque, stiamo facendo tante cose, penso buone”.

Di seguito gli altri appuntamenti di oggi, venerdì 12 settembre:

Ore 15.30 Workshop: Fare impresa in carcere: quali leve per lo sviluppo e la sostenibilità?

Introduce e modera: Filippo Giordano, Università LUMSA e Segretariato CNEL Lavoro in Carcere

Intervengono

Pino Cantatore, presidente di Bee4

Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere

Pietro Maria Sabella, referente Fondazione Severino

Luciano Pantarotto, presidente di Menatwork

Giuseppe Pisano, presidente l’Arcolaio

Presentazione progetto associazione Articolo 27 a cura di:

Davide Danni, presidente Panatè Società Benefit

Giuliana Cirio, presidente Fondazione Industriali

Ore 17.30 TAVOLO – IL CARCERE VISTO DAI VOLONTARI

Introduce e modera: Paolo Romeo (Ariaperta)

Intervengono:

Alberto Valmaggia, garante delle persone detenute Città di Cuneo

Stefano Mana, Cascina Pensolato (Fossano)

Silvano Cravanzola, CEC – Comunità Educandi con i Carcerati (Piasco)

Domenico Albesano, Associazione Arcobaleno (Alba)

Giorgio Borge, Associazione Liberi dentro (Saluzzo)

Carla Vallauri, Sesta Opera Cuneo

Grazia Isoardi, Voci Erranti

Franco Monnicchi, Emmaus Cuneo

Mario Tretola, Ariaperta Cuneo

CSV Società Solidale ETS, Progetto Liberi Legami

Ore 21:00 – TALK con Gherardo Colombo (CORTILE): Gherardo Colombo “Giustizia e democrazia: il senso del carcere”, incontro a cura di Fondazione Industriali (evento gratuito)

Ricordiamo che la manifestazione è organizzata dalla neonata Associazione Articolo 27 promossa da Panatè Società Benefit, in collaborazione con Fondazione degli Industriali Ets, La Gemma Venture Srl e La Strada Società Cooperativa Sociale, ed avrà fulcro centrale Via Roma e il cortile del Comune di Cuneo. Per consultare il programma: https://www.art-27.it/