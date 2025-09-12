Festival Articolo 27-Expo: Luciana Delle Donne e Antonio Galati al workshop “Fare impresa in carcere” (VIDEOINTERVISTE)

Con il taglio del nastro si è aperta ufficialmente (oggi) l’edizione 2025 del Festival Articolo 27-Expo a Cuneo: una tre giorni dedicata a scoprire le buone pratiche legate all’economia carceraria con un calendario ricco di appuntamenti, fra eventi, stand, talk e concerti: CLICCA QUI
Nel cortile del Comune di Cuneo si è tenuto il workshop: “Fare impresa in carcere: quali leve per lo sviluppo e la sostenibilità?”
Introduzione e moderazione: Filippo Giordano, Università LUMSA e Segretariato CNEL Lavoro in Carcere
Interventi
Pino Cantatore, presidente di Bee4
Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere
Pietro Maria Sabella, referente Fondazione Severino
Luciano Pantarotto, presidente di Menatwork
Giuseppe Pisano, presidente l’Arcolaio
Antonio Galati, provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Piemonte Liguria Valle d’Aosta
Presentazione progetto associazione Articolo 27 a cura di:
Davide Danni, presidente Panatè Società Benefit
Giuliana Cirio, presidente Fondazione Industriali
I nostri microfoni hanno raccolto le parole di Luciana Delle Donne (fondatrice di Made in Carcere)
e Antonio Galati (provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Piemonte Liguria Valle d’Aosta)