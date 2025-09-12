Festival Articolo 27-Expo: Davide Danni ha moderato “La formula per abbattere la recidiva” (VIDEOINTERVISTA)

Con il taglio del nastro si è aperta ufficialmente (oggi) l’edizione 2025 del Festival Articolo 27-Expo a Cuneo: una tre giorni dedicata a scoprire le buone pratiche legate all’economia carceraria con un calendario ricco di appuntamenti, fra eventi, stand, talk e concerti: CLICCA QUI

Nel cortile del Comune di Cuneo si è tenuto il tavolo tecnico, a carattere regionale e nazionale, “La formula per abbattere la recidiva”, un momento di confronto per approfondire modelli ed esperienze virtuose nel contrasto alla recidiva.

Moderato da Davide Danni, presidente della Panatè Società Benefit, ha visto la partecipazione di Emilio Minunzio, responsabile di “Recidiva zero” CNEL; Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarietà nazionale; Claudia Ducange, Project manager presso Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri; Sabrina Marcuzzo, responsabile Intesa Sanpaolo Impact Bank; Marzia Sica, responsabile obiettivo Persone di Fondazione Compagnia di Sanpaolo; Doriano Saracino, garante regionale delle persone detenute Regione Liguria; Bruno Mellano, già garante regionale delle persone detenute Regione Piemonte; Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo. In videocollegamento, l’ex Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

I nostri microfoni hanno raccolto le parole di Davide Danni, presidente della Panatè Società Benefit.