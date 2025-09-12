E il formaggio diventa superstar

Dal 19 al 22 settembre Bra ospita l’evento internazionale che è più di una fiera: ogni aroma racconta una storia, ogni assaggio è un viaggio, ogni bancarella un manifesto di passione

Bra si prepara a scatenare una festa dei sensi: dal 19 al 22 settembre la capitale del gusto ospita Cheese, l’evento internazionale che trasforma il formaggio a latte crudo in una superstar globale. Dimentica le fiere convenzionali: qui si entra in un universo travolgente dove ogni aroma racconta una storia, ogni assaggio è un viaggio, ogni bancarella è un manifesto di passione. Organizzato da Slow Food e Città di Bra, con il sostegno della Regione Piemonte, Cheese è molto più di un appuntamento gastronomico: è un palcoscenico dove il sapere artigiano incontra la biodiversità, dove animali felici e mani esperte danno vita a prodotti che parlano di territorio, tradizione e futuro. È il festival dove il formaggio si scopre, si ascolta, si vive.

Latte crudo: il supereroe del gusto sostenibile

Latte, caglio, sale e una storia che profuma di pascoli e tradizione. Dietro ogni forma di formaggio a latte crudo c’è un mondo vivo: ecosistemi, biodiversità, saperi antichi e un legame profondo con la terra. Cheese celebra tutto questo, rendendo accessibile e coinvolgente il racconto di un prodotto che è cultura, identità e sostenibilità.

Il futuro è rurale (e profuma di lana e castagne)

Cheese 2025 guarda avanti, puntando i riflettori su mestieri che sembrano d’altri tempi ma sono più attuali che mai: pastorizia, castanicoltura, lavorazione della lana. Queste attività non solo mantengono vivi i territori, ma creano lavoro e combattono lo spopolamento. Altro che nostalgia: qui si parla di innovazione con radici profonde.

Il Mercato del Gusto: 400 ragioni per dire “wow”

Immagina 400 espositori da tutta Europa, formaggi leggendari e chicche introvabili, salumi naturali, mieli floreali e gelati con vera panna. Il Mercato di Cheese è un tripudio di sapori. Tra le star: Caciocavallo podolico, Ca­stel­magno d’alpeggio, Tom­bea e i caprini del­l’A­spro­monte. Spoiler: ti verrà vo­glia di assaggiare tutto.

Laboratori del Gusto: lezioni da leccarsi le dita

A Cheese si impara mangiando. I Laboratori del Gusto sono esperienze multisensoriali dove puoi scoprire abbinamenti sorprendenti (gelato al fieno e grappa, chi l’avrebbe mai detto?) e ascoltare le storie dei produttori. Il tutto in location da favola come Palazzo Traversa e la Banca del Vino di Pollenzo.

Cheese Bimbi: piccoli pastori crescono

Cheese è anche family-friendly. I bambini diventano piccoli artigiani, pastori e buongustai grazie a laboratori, giochi in legno e letture animate. E per i genitori? Area allattamento, spazio morbido e servizi baby-friendly. Perché il buon cibo si ama fin da piccoli.

Viaggi da mordere con Slow Food Travel

Vuoi esplorare l’Italia con gusto? I percorsi ti portano tra vulcani spenti, colline del Roero e pascoli lucani. Un viaggio dove il cibo è chiave per capire il territorio e chi lo vive ogni giorno. Zaino in spalla e palato pronto.

Lana, legno e… soluzioni geniali

A Cheese scoprirai che la lana di pecora può diventare isolante, fertilizzante e persino assorbente per sversamenti in mare. E poi boschi, legno, foreste gestite in modo sostenibile: tutto ruota attorno alla cura del territorio. E proprio qui entrano in scena gli Stati Generali della Lana, un momento di confronto e visione condivisa per rilanciare questa risorsa preziosa, troppo spesso sottovalutata. Una rivoluzione morbida, ma potentissima, per costruire un’economia più giusta e circolare.

Cheese Off: il festival si espande

Fino al 17 settembre Cheese Off significa una serie di eventi speciali: degustazioni, cene, incontri con i produttori. E durante l’evento porta il formaggio anche nei comuni vicini.

Biodiversità da proteggere

Nel cuore dell’evento c’è la Casa della Biodiversità, dove si parla di clima, razze locali, lana e formaggi. Le Scuole di Pastorizia mostrano come queste pratiche possano costruire un futuro più verde e giusto. Un mondo da salvare, un morso alla volta.

Cinema & caciotte

La sera? Si va al cinema. Proiezioni e cortometraggi a tema montagna e formaggio, tra cui “Mut”, premiato a CinemAmbiente. Perché anche il grande schermo può raccontare la bellezza silenziosa della vita rurale.

Cheese 2025: tu non puoi mancare

Che tu sia un foodie incallito, un pastore curioso, un viaggiatore slow o una famiglia in cerca di avventure gustose Cheese ti aspetta a Bra con il suo carico di sapori, storie e territori da amare. È il festival dove il gusto incontra il futuro, dove ogni assaggio è un atto d’amore per la terra. Non fartelo raccontare: vivilo, assaporalo, proteggilo.