Decima Sagra del Riso di Sanfrè e la cena “Chicchi di Roero”: la serata di gala a Villa Rambaudi (VIDEO e FOTO)

Nel giardino della settecentesca Villa Rambaudi, “cuore elegante” dell’abitato di Sanfrè, ieri sera è stata presentata alla stampa e al pubblico la decima edizione della Sagra del Riso di Sanfrè: appuntamento dal 3 al 13 ottobre 2025 (CLICCA QUI per il programma). La kermesse si svolgerà principalmente al PalaRiso, in viale Industria (struttura coperta e riscaldata).

Al tavolo dei relatori, insieme alla moderatrice (e consigliere comunale sanfredese di minoranza) Maria Mancuso: il sindaco di Sanfrè Giuseppe Barberis, il presidente della Pro Loco di Sanfrè Giuseppe Martino, il vice-presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Franco Graglia, l’imprenditore agricolo-risicolo (Riso di Bra e Bra Beer ndr) Giovanni Allocco, il presidente di Slow Food Bra Mauro Cortassa, l’allevatore di Ceresole d’Alba (della Tinca ndr) Giacomo Mosso, il presidente Ente Turismo LMR Mariano Rabino e il consigliere provinciale Rocco Pulitanò.

Lanciato ufficialmente il marchio “Riso di Sanfrè”: con la sinergia insieme all’azienda risicola Allocco di frazione Falchetto (Bra), è nato con la forte volontà di dare valore e importanza alla produzione del riso coltivato sul territorio sanfredese della frazione Motta. Sarà cucinato alla Sagra 2025 e disponibile nei punti vendita a Sanfrè e dintorni.

Dopo il taglio del nastro, ha preso la scena la cena di gala “Chicchi di Roero”: regia della Pro Loco di Sanfrè, in collaborazione con Slow Food. Lo chef Christian Broccoli di Villa Rambaudi, ha pensato e proposto un “viaggio gastronomico” nel Roero, insieme alle pregiate varietà di riso piemontesi: riso Buono di Casalbeltrame (NO), riso Margherita di Desana (VC), riso di Bra e riso Ribe di Sanfrè.

FOTOGALLERY