A Cheese 2025 le premiazioni del Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio Gabriele Cappa

AgenForm Consorzio e Confartigianato Cuneo sono lieti di annunciare la cerimonia di premiazione della prima edizione del Iº Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio Gabriele Cappa 2025 svoltosi il 17 maggio scorso presso AgenForm sede di Moretta. L’evento si terrà a Bra durante Cheese 2025, il 19 settembre 2025 alle ore 15 presso lo stand di Stand Confartigianato Imprese Cuneo.

Il concorso, istituito in memoria di Gabriele Cappa, talentuoso casaro del caseificio Sepertino di Marene e allievo AgenForm, scomparso prematuramente, ha visto la partecipazione di ottantacinque formaggi provenienti da tutta Italia. I partecipanti, giovani casari e casare attivi nei caseifici italiani e studenti di istituti superiori con percorsi formativi dedicati alla caseificazione, si sono sfidati in quattro categorie: Coagulazione lattica, Pasta Molle, Pasta Filata e Formaggi a Lunga Stagionatura.

I premi includeranno attestati personalizzati, premi in denaro, voucher per corsi di formazione AgenForm e un soggiorno gratuito a Bra durante Cheese 2025. La cerimonia di premiazione rappresenta un’occasione unica per celebrare la passione e l’impegno dei giovani casari e casare, promuovendo la trasmissione dell’eccellenza artigianale italiana nel settore lattiero-caseario e l’entusiasmo delle giovani generazioni per questo mestiere.

AgenForm Consorzio e Confartigianato Cuneo esprimono grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ringraziano tutti i partecipanti, le scuole coinvolte e i membri della giuria per il loro contributo, dando appuntamento alla prossima edizione 2026.

ELENCO VINCITORI

SEZIONE “LAVORATORI IN CASEIFICIO”

Categoria Coagulazione lattica

• 1° classificato: Carmelo Cacioppo con il formaggio Spalmabile SCP – Caseificio IIS “STANGA” – Scuola Casearia di Pandino – Pandino (CR)

• 2° classificato: Angela Girardi con il formaggio Amore di Capra – Il Carro srl Società Agricola – Putignano (BA)

• 3° Classificato: Fabio Caimi con il formaggio Muffettato -Azienda Agricola Cascina Bagaggera – La Valletta Brianza (LC)

Categoria Pasta Molle

• 1° classificato: Daria Mondino con il formaggio Toma del Nonno – Caseificio Sepertino s.n.c. – Marene (CN)

• 2° classificato: Jessica Bonomo con il formaggio Melz -Cascina Colombina – Melzo (MI)

• 3° Classificato: Danilo Elia Solinas con il formaggio Maccagno Biellese – Caseificio Rosso srl – Pollone (BI)

Categoria Pasta Tenera senza semicottura

• 1° classificato: Nicola Lunardon con il formaggio Morlacco Baby -Caseificio Castellan Urbano sas – Rosà (VI)

• 2° classificato: Federico Onnis con il formaggio Bucciatello – Caseificio Pascoli srl – Savignano sul Rubicone (FC)

• 3° Classificato: Samanta Chiapale con il formaggio Lingotto – Caseificio San Maurizio s.r.l. – Dronero (CN)

Categoria Pasta semidura con semicottura

• 1° classificato: Luca Giotta con il formaggio Caprino di Puglia – Il Carro srl Società Agricola – Putignano (BA)

• 2° classificato: Gabriele Scilligo con il formaggio Nostrano della Val Formazza – Azienda Agricola Scilligo Gabriele – Formazza (VB)

• 3° Classificato: Simone Ravizza con il formaggio Latteria semigrasso. -Azienda Agricola La Taiada – Berbenno di Valtellina (SO)

SEZIONE “STUDENTI” Categoria “unica” Pasta Molle

1° classificato: Giovane Casara/Casaro – Camilla Zadra – classe 4° istruzione e formazione professionale dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige percorso agroalimentare indirizzo lavorazioni casearie – con il formaggio Dolomiti Istituto/Ente: Fondazione Edmund Mach – CIF – San Michele all’Adige (TN)

2° classificato: Giovane Casara/Casaro – Michele Contini – Classe 5ª N – con il formaggio Quadrottino SCP

Istituto/Ente: IIS “STANGA” – Scuola Casearia di Pandino – Pandino (CR)

3° classificato: Giovane Casara/Casaro – gruppo – classe 5ª A dell’articolazione “produzioni e trasformazioni” e classe 5ª C dell’articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”. ISIS Paolino d’Aquileia – Cividale Friuli (UD)

c.s.