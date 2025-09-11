Straordinaria scoperta che non delude mai!

Nel corso degli anni, grazie ai Labo­ratori del Gusto, tra gli ap­pun­ta­menti più attesi di Cheese, in programma presso lo storico Palazzo Tra­ver­sa e a Pollenzo, presso la Banca del Vino, tutti i giorni dal venerdì al lunedì, si potranno scoprire formaggi straordinari e rari, firmati dai più rinomati affinatori francesi e inglesi, oltre a magnifici caci a latte crudo prodotti da fermiers appassionati. Il viaggio nel tempo ha indotto, di edizione in edizione, all’approfondimento delle mille sfumature del lat­te, e quest’anno si dedica alle Asturie, ai Paesi Bas­si, alla Slovacchia, al Canada, agli Stati Uniti fino all’Au­stralia. E in tutta questa affascinante immersione nei sa­pori, naturalmente, non è stata trascurata la nostra Italia: esplorata attraverso l’eccellenza dei formaggi ovini, caprini e vaccini del nostro Belpaese, spesso legati ai Presìdi Slow Food o all’Arca del Gusto. I buongustai curiosi potranno sperimentare l’abbinamento ideale tra vini e formaggi dello stesso territorio, oppure lasciarsi sorprendere da verticali di stagionature e annate diverse.

Il ricco calendario de I Labo­ratori del Gusto, prevede per venerdì 19 alle 16 a Pollenzo “I vini di Verduno incontrano i formaggi spagnoli di Rueda”: tre produttori, Fra­telli Ales­sandria, G.B. Burlotto e Ca­stello di Verduno racconteranno at­tra­­verso i vini e le loro esperienze, le peculiarità di questo angolo di Langa. Ad accompagnare nella scoperta di questo vitigno sarà Fernan­do Rodrí­guez Aldudo di Rueda Cheesemon­ger, un produttore artigianale di formaggi e affinatore situato a Valladolid, nella regione della Denomi­nazione di Origine Protetta (Dop) Rueda, in Spagna. Nello stesso giorno, sempre alle 16 a Palazzo Traversa, Marco Mar­tinelli dell’Istituto Alber­ghie­ro Mantegna di Brescia, interpreterà tre fieni provenienti da tre aree del Paese. A completare il viaggio sensoriale nel paesaggio italiano, un inedito abbinamento con il re dei distillati in Piemonte: la grappa. Alle 18, a Pollenzo, “Vini e formaggi resistenti: i Presìdi Slow Food”, mentre a Bra sono previsti “Assaggi di biodiversità dalle praterie italiane” con tanto di approfondimento: dalla Val Susa in Piemonte al formaggio prodotto sul Monte Tombea, a picco sul Lago di Garda, per chiudere con il fodòm di malga. In abbinamento, un miele millefiori del Presidio dei prati stabili e pascoli e una selezione di vini della Cantina Damilano.



Sabato 20 settembre alle 11 a Pollenzo si racconterà un’altra storia. Un viaggio che da nord a sud, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, metterà in luce la versatilità del Moscato mostrandone un volto forse meno noto ma altrettanto ricco di sfumature accompagnando una selezione di formaggi provenienti dalla Svizzera.

Palazzo Traversa invece, alle 11 lascerà spazio a “Il Par­migiano Reggiano delle Terre Alte”: degustazione di una selezione con cinque caseifici in abbinamento ai vini di Cantina Avignonesi.

Alle 13,30 a Pollenzo, un Laboratorio del Gusto tra vette, vigne e affinature parlando di tradizione, altitudine e audacia permetterà la degstazione di vini da vitigni autoctoni e internazionali, in abbinamento ai formaggi di Maison Loho, rinomato affinatore francese.

Paolo e le sue capre tra le colline del Roero, Andrea con le sue pecore carsoline presidio Slow Food, Elisa tra gli alpeggi della montagna biellese, Ma­rinella e Alessandro con la loro scuola del canestrato sul Gran Sasso. Oppure Ales ed Alessandro che in territori diversi invitano ad immergersi nel mondo delle api e del miele, sono solo alcuni tra i custodi di saperi antichi, protagonisti delle esperienze di Slow Food Travel, artefici de I Laboratori del Gusto in programma alle 14 a Bra.

Alle 16 a Pollenzo, invece an­drà in scena la presentazione di un allevamento dove il be­nessere animale viene messo al primo posto e in cui il latte ovino viene trasformato in versioni diverse e curiose. In abbinamento: vini, vermouth e sherry selezionati da Triple A.

“Bosco vivo, castagna antica: un legame da riscoprire” è il tema del Laboratorio in programma alle 16 a Bra; mentre alle 18, sempre nella Città della Zizzola, si parlerà di pecorini tradizionali, attraverso la selezione in un laboratorio dedicato ai formaggi ovini e caprini del Presidio dei prati stabili e pascoli. Formaggi unici ottenuti dal latte prodotto sui pascoli delle montagne aquilane oppure dei Sibillini, delle vallate laziali dove si produce il cacio di Genazzano Presidio Slow Food. In abbinamento, un miele millefiori del Presidio dei prati stabili e pascoli e una selezione di vini della Cantina la Cantina Umani Ronchi.

Alle 18 invece, a Pollenzo per “Il Barbaresco del Castello di Neive incontra i Presìdi selezionati da Valsana”, una verticale dei vini provenienti dalla Menzione Geografica Ag­giuntiva Santo Stefano: diverse annate che raccontano non solo l’evoluzione del Bar­baresco ma sono un modo per conoscere l’evoluzione, tra passato, presente e futuro di questa grande azienda di Langa. In abbinamento a questa incredibile batteria di vini, un orologio di formaggi selezionati da Valsana.



Domenica 21 settembre a Pollenzo alle 11 “Valle d’Aosta: tra formaggi, vini e sapori di montagna”, mentre alle 11 a Palazzo Traversa, una carovana di affinatori, casari e pastori partiti dalla Francia per raggiungere Bra faranno scoprire al pubblico di Cheese l’incredibile ricchezza e varietà dei formaggi a latte crudo.

Alle 14 a Pollenzo “All’ombra delle Torri di San Giminiano: la Vernaccia incontra i pecorini”; mentre alle 16 focus su “La transumanza: vini e formaggi dei pastori dall’Abruzzo al Molise, alla Puglia”. Alle 18, è in programma l’incontro aromatico tra eleganza e intensità: quattro grappe piemontesi in una selezione a cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e di Barolo, due giovani e due invecchiate, si fondono con la complessità di altrettanti formaggi per dar vita a una degustazione che stimola tutti i sensi.

Il Laboratorio del Gusto delle 14 a Palazzo Traversa con Marc Rauschmann, mastro birraio e figura chiave del movimento craft tedesco, accompagnerà in un viaggio attraverso la cultura brassicola della Germania. Alle 16 le luci della ribalta si accenderanno per la presentazione dei formaggi ovini e caprini del Sud Italia, espressione autentica di un territorio modellato da secoli di tradizione agro-pastorale. Infine, alle 18 degustazione nel laboratorio “Le 3 parole chiave…” salumi naturali che celebrano la pastorizia come custode di biodiversità e tradizione.

Lunedì 22 settembre, sarà la volta alle 11 a Bra di “Tra i prati verdi e latte crudo: i formaggi d’Irlanda e Gran Bre­tagna”, mentre alle 14 è previsto un laboratorio per scoprire esperienze istruttive e rilassanti da fare sui pascoli, incontrando i produttori e as­saggiando i prodotti caseari – e non solo – di questi custodi del paesaggio, che ogni giorno preservano e valorizzano i territori in cui vivono attraverso il loro lavoro.

A Pollenzo alle 12 invece, “Franciacorta: il fascino del metodo classico nel tempo” per degustazioni oltre gli stereotipi.

Conclude il viaggio alle 14 a Palazzo Traversa il laboratorio “Slow Food Travel: a piedi a conoscere i custodi dei pascoli e del paesaggio”: un invito a camminare con lentezza, assaporare con consapevolezza, incontrare con rispetto, assaporando esperienze istruttive e rilassanti da fare sui pascoli . Quale miglior consiglio?

I ticket per tutti i Laboratori del Gusto sono acquistabili online sul sito internet: www.cheese.slowfood.it/laboratori-del-gusto/.

Nelle conferenze: i formaggi a latte crudo e il mondo della biodiversità

Organizzate presso la Casa della Biodiversità, le conferenze avranno il compito di focalizzare e analizzare il mondo dei formaggi a latte crudo, evidenziando come questo universo non sia solo un prodotto, ma il cuore di un sistema che rappresenta ed abbraccia la biodiversità, i mestieri antichi, le risorse naturali, paesaggistiche e le comunità resilienti che mantengono vivi i territori, le economie locali, le tradizioni.

Presso lo stand di Parmigiano Reggiano invece si potranno ascoltare tante storie di giovani casare e casari in una serie di incontri denominati “Il mio posto è la montagna”.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati. Per partecipare, è gradita la prenotazione online consultando il sito www.cheese.slowfood.it/conferenze/ fino al giorno antecedente all’appuntamento.