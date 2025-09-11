Stagione 2025/2026: il saluto-intervento del presidente LND Piemonte-VdA Mauro Foschia

Sul sito ufficiale del Comitato LND Piemonte-VdA, il presidente Mauro Foschia ha pubblicato il suo saluto-intervento di buona stagione in occasione dei campionati 2025/2026.

Ogni ripartenza segna un nuovo inizio che nasconde sempre emozioni e sensazioni particolari. Potrà sembrare di rivedere lo stesso campo, lo stesso spogliatoio, gli stessi compagni di squadra, lo stesso allenatore eppure il tempo che trascorreremo insieme ci renderà protagonisti di un copione del tutto nuovo che vale la pena di vivere pienamente. Questo è l’elemento pulsante del nostro sistema, la passione per il giuoco del calcio, ritrovarsi ogni inizio stagione per riprovare a raggiungere i nostri obiettivi, con grande impegno e nella consapevolezza che lo sport ha una importante valenza sociale.

Dal canto nostro abbiamo pertanto la responsabilità di garantire equilibrio all’interno del sistema, con le giuste attenzioni verso chi svolge una attività prettamente sociale ed aggregativa ma anche assicurando sistemi gestionali a favore di chi elabora progetti sportivi improntati sull’alto livello agonistico.

Ci siamo avviati alla ripartenza di tutte le attività agonistiche che vedrà al termine di questa nuova stagione il configurarsi del nuovo assetto dei campionati giovanili regionali che dalla prossima stagione vivranno la suddivisione in due livelli richiesta a larga maggioranza dalle Società.

Tutte le procedure gestionali ed organizzative della nuova stagione sportiva si stanno per completare; questa settimana con Il Consiglio Direttivo affronteremo l’ultima incombenza che riguarda la chiusura dei termini perentori per alcuni campionati dilettantistici.

Grazie alla collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti si sta concludendo il lavoro di preparazione di alcune nuove piattaforme telematiche che agevoleranno il lavoro delle nostre Società, snellendo alcune procedure che riguardano soprattutto la gestione delle variazioni gare e di altre attività gestionali.

Con l’intento di far crescere il nostro movimento punteremo sempre di più sulla formazione perché occorre implementare le competenze e le conoscenze di tutti i nostri tesserati, nessuno escluso.

Dobbiamo giocare di “squadra” affinché tutto il sistema calcio delle nostre due Regioni possa evolversi in entrambe le direzioni, questo è uno dei nostri primari obiettivi.

Continueremo ad impegnarci sul fronte del fair-play in quanto sempre di più dobbiamo creare i presupposti che garantiscano al giuoco del calcio di svilupparsi all’insegna della sana competizione e soprattutto della correttezza morale e sportiva, affinché il nostro sport si confermi come mezzo educativo importante.

Il nostro compito insieme a voi è fare del calcio uno strumento di crescita personale e sociale, sottolineando l’importanza di insegnare ai giovani valori come l’ascolto, il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, la socializzazione e lo spirito di squadra, andando oltre la sola competizione per favorire comunione, impegno e costanza, e per aiutare a superare limiti e realizzare sogni.

Concludo con il solito pensiero di inizio attività, l’augurio a tutti i Presidenti, Dirigenti, Allenatori, Arbitri, Calciatrici, Calciatori, Genitori, Sostenitori, Medici Sportivi, Addetti Stampa, Giornalisti, Collaboratori, Volontari e Tifosi, di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, senza inutili eccessi agonistici e dove soprattutto i giovani possano sperimentare un responsabile impegno agonistico come occasione di divertimento e di crescita sportiva e umana.

Con affetto…in bocca al lupo!

Il presidente Mauro Foschia