«Per noi di Serigraphis il futuro è già in stampa!»

Poco prima delle vacanze estive, Seri­graphis, geniale e solida azienda con sede a Santa Vit­toria d’Alba – conferma di una creativa intuizione di Agostino Angeli e della moglie Annamaria, da oltre dieci anni proseguita con passione dai figli Marco, oggi al comando, e Alberto titolare di una seconda realtà, la Special Wrap – ha celebrato con una grande festa condivisa con autorità, collaboratori, storici clienti e amici un traguardo importante: 50 anni di attività. Fondata nel 1975 come una piccola realtà artigianale a conduzione familiare, l’azienda è cresciuta anno dopo anno, affermandosi come un punto di riferimento nel settore delle decorazioni su automezzi, car wrapping, insegne, stampe di­gitali, espositori fieristici, allestimenti per punti vendita.

«In verità», sottolineano con precisione e tanto orgoglio, Marco e Alberto, «tutto è iniziato azzardando, ma soprattutto focalizzando l’attenzione alla qualità in un settore come il nostro, che richiede anche parecchia fantasia. In breve tempo la fiducia dei clienti è aumentata sensibilmente, grazie anche alla dedizione di zia Silvana e Fiorenzo che sono stati i primi collaboratori della nostra azienda. Ripercorrendo le tappe storiche di questa lunga avventura è importante ricordare che la partenza è stata contraddistinta dalle stampe serigrafiche e dagli striscioni, dai cartelli stradali e dalle scritte su mezzi e adesivi… Poi, il 1984 ha rappresentato l’anno della svolta: il primo giro di pista nell’Auto­dromo di Imola, con l’inizio dei lavori in Formula 1. Un traguardo fondamentale nella crescita della nostra azienda. In quel periodo infatti, ed è importante ricordarlo, si sono rivelati fondamentali la collaborazione e il positivo entusiasmo di un gruppo coeso di giovani ragazzi che senza troppi impegni familiari hanno dedicato la loro professionalità, sognando mentre gi­rovagavano nei box tra i piloti a caccia di autografi. Ancor oggi nostro padre ci racconta le storie di quegli an­ni, come quando entrò nell’ufficio dell’ingegner Nosetto, di­rettore dell’Autodro­mo, con cui la collaborazione giornaliera si era trasformata in amicizia, trovando seduto alla scrivania il pilota Niki Lauda. Anni ruggenti in cui la nostra espansione è proseguita con Monza, Mon­tecarlo, sino a Misano, dove attraverso l’advertising della Marlboro, realizzammo la cartellonistica per tutti gli autodromi italiani».

E i ricordi riaffiorano e si colorano: «Sono stati anni di sviluppo e di investimenti, ma con i cambiamenti organizzativi della For­mula 1, la nostra Seri­graphis, dopo il 1995, non riuscì a competere con l’azienda già fornitrice a livello mondiale per le corse automobilistiche. E così, grazie alla lungimiranza di nostro pa­dre, che non aveva mai interrotto il dialogo e la collaborazione con la clientela lo­cale, si sono consolidate nel 2000 nuove idee e altri orizzonti. Come l’avvento della stampa digitale in grandi formati che ci ha reso un partner affidabile nella decorazione degli autoveicoli com­merciali, anche per tanti grandi multinazionali del territorio».

A dare ulteriore spinta innovativa l’ingresso in azienda nel 2000 dei due fratelli Angeli con nuove strategie che hanno visto, nel 2017, Marco trasformare la Serigraphis in Srl e Alberto ideare una nuova società specializzata in wrapping per yacht di grandi dimensioni e per clienti internazionali.

Nel corso della serata per i festeggiamenti dei 50 anni di attività organizzata nell’area e­sterna adiancente alla sede di Santa Vittoria d’Alba, con tanto di cena offerta ai commensali preparata con l’aiuto dalla Pro Loco di Cinzano sono intervenuti a consegnare al fondatore di Serigraphis Agostino An­geli, alla moglie Annamaria e ai figli Marco e Alberto, una targa celebrativa, il sindaco Adriana Maria Devalle e il consigliere della Regione Piemonte Daniele Sobrero. Negli interventi, non sono mancate puntualizzazioni sui valori della Serigraphis come attenzione al committente finale, cura dei dettagli e passione per il lavoro ben fatto. Ogni progetto viene seguito con dedizione e competenza, of­frendo soluzioni personalizzate per aziende, enti pubblici e privati. Negli anni, l’investimento in tecnologie all’a­vanguardia e nella formazione del team, senza mai perdere di vista le radici familiari che hanno rappresentato per la famiglia Angeli uno degli elementi di forza.

«Riprova ne è anche la nascita nel 2019», sottolinea ancora Marco Angeli, «del progetto www.decorailtuofurgone.it, il pri­mo network italiano dedicato al servizio di decorazione automezzi “all-inclusive”. Con questa novità offriamo soluzioni flessibili e su misura con grafiche personalizzate che permettono di dare maggiore visibilità alla propria immagine. Bastano appena cinque passaggi con tanto di servizio di applicazione a domicilio professionale presso la propria sede e costi di trasferta inclusi nel prezzo per usufruire di questo servizio».

Il 50° anniversario di Serigraphis ha raccontato con semplicità e tanta partecipazione non solo il passato, ma uno sguardo deciso verso il futuro. Con lo stesso spirito di sempre, la Serigraphis (via Rolfi 4/b; Santa Vittoria d’Alba; tel. 0172-478334; indirizzo mail: [email protected]) è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato, continuando a stampare idee, creare visibilità e dare forma alla comunicazione visiva di domani.

«Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Per tutti noi, il futuro è già in stampa».