«Per noi di Serigraphis il futuro è già in stampa!»

Poco prima delle vacanze estive, Serigraphis, geniale e solida azienda con sede a Santa Vittoria d’Alba – conferma di una creativa intuizione di Agostino Angeli e della moglie Annamaria, da oltre dieci anni proseguita con passione dai figli Marco, oggi al comando, e Alberto titolare di una seconda realtà, la Special Wrap – ha celebrato con una grande festa condivisa con autorità, collaboratori, storici clienti e amici un traguardo importante: 50 anni di attività. Fondata nel 1975 come una piccola realtà artigianale a conduzione familiare, l’azienda è cresciuta anno dopo anno, affermandosi come un punto di riferimento nel settore delle decorazioni su automezzi, car wrapping, insegne, stampe digitali, espositori fieristici, allestimenti per punti vendita.
«In verità», sottolineano con precisione e tanto orgoglio, Marco e Alberto, «tutto è iniziato azzardando, ma soprattutto focalizzando l’attenzione alla qualità in un settore come il nostro, che richiede anche parecchia fantasia. In breve tempo la fiducia dei clienti è aumentata sensibilmente, grazie anche alla dedizione di zia Silvana e Fiorenzo che sono stati i primi collaboratori della nostra azienda. Ripercorrendo le tappe storiche di questa lunga avventura è importante ricordare che la partenza è stata contraddistinta dalle stampe serigrafiche e dagli striscioni, dai cartelli stradali e dalle scritte su mezzi e adesivi… Poi, il 1984 ha rappresentato l’anno della svolta: il primo giro di pista nell’Autodromo di Imola, con l’inizio dei lavori in Formula 1. Un traguardo fondamentale nella crescita della nostra azienda. In quel periodo infatti, ed è importante ricordarlo, si sono rivelati fondamentali la collaborazione e il positivo entusiasmo di un gruppo coeso di giovani ragazzi che senza troppi impegni familiari hanno dedicato la loro professionalità, sognando mentre girovagavano nei box tra i piloti a caccia di autografi. Ancor oggi nostro padre ci racconta le storie di quegli anni, come quando entrò nell’ufficio dell’ingegner Nosetto, direttore dell’Autodromo, con cui la collaborazione giornaliera si era trasformata in amicizia, trovando seduto alla scrivania il pilota Niki Lauda. Anni ruggenti in cui la nostra espansione è proseguita con Monza, Montecarlo, sino a Misano, dove attraverso l’advertising della Marlboro, realizzammo la cartellonistica per tutti gli autodromi italiani».
E i ricordi riaffiorano e si colorano: «Sono stati anni di sviluppo e di investimenti, ma con i cambiamenti organizzativi della Formula 1, la nostra Serigraphis, dopo il 1995, non riuscì a competere con l’azienda già fornitrice a livello mondiale per le corse automobilistiche. E così, grazie alla lungimiranza di nostro padre, che non aveva mai interrotto il dialogo e la collaborazione con la clientela locale, si sono consolidate nel 2000 nuove idee e altri orizzonti. Come l’avvento della stampa digitale in grandi formati che ci ha reso un partner affidabile nella decorazione degli autoveicoli commerciali, anche per tanti grandi multinazionali del territorio».
A dare ulteriore spinta innovativa l’ingresso in azienda nel 2000 dei due fratelli Angeli con nuove strategie che hanno visto, nel 2017, Marco trasformare la Serigraphis in Srl e Alberto ideare una nuova società specializzata in wrapping per yacht di grandi dimensioni e per clienti internazionali.
Nel corso della serata per i festeggiamenti dei 50 anni di attività organizzata nell’area esterna adiancente alla sede di Santa Vittoria d’Alba, con tanto di cena offerta ai commensali preparata con l’aiuto dalla Pro Loco di Cinzano sono intervenuti a consegnare al fondatore di Serigraphis Agostino Angeli, alla moglie Annamaria e ai figli Marco e Alberto, una targa celebrativa, il sindaco Adriana Maria Devalle e il consigliere della Regione Piemonte Daniele Sobrero. Negli interventi, non sono mancate puntualizzazioni sui valori della Serigraphis come attenzione al committente finale, cura dei dettagli e passione per il lavoro ben fatto. Ogni progetto viene seguito con dedizione e competenza, offrendo soluzioni personalizzate per aziende, enti pubblici e privati. Negli anni, l’investimento in tecnologie all’avanguardia e nella formazione del team, senza mai perdere di vista le radici familiari che hanno rappresentato per la famiglia Angeli uno degli elementi di forza.
«Riprova ne è anche la nascita nel 2019», sottolinea ancora Marco Angeli, «del progetto www.decorailtuofurgone.it, il primo network italiano dedicato al servizio di decorazione automezzi “all-inclusive”. Con questa novità offriamo soluzioni flessibili e su misura con grafiche personalizzate che permettono di dare maggiore visibilità alla propria immagine. Bastano appena cinque passaggi con tanto di servizio di applicazione a domicilio professionale presso la propria sede e costi di trasferta inclusi nel prezzo per usufruire di questo servizio».
Il 50° anniversario di Serigraphis ha raccontato con semplicità e tanta partecipazione non solo il passato, ma uno sguardo deciso verso il futuro. Con lo stesso spirito di sempre, la Serigraphis (via Rolfi 4/b; Santa Vittoria d’Alba; tel. 0172-478334; indirizzo mail: [email protected]) è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato, continuando a stampare idee, creare visibilità e dare forma alla comunicazione visiva di domani.
«Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Per tutti noi, il futuro è già in stampa».