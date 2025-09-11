«Le “democrature” prendono spazio e siamo indifesi»

Ezio Mauro sarà ospite di Profondo Umano ad Alba lunedì 22 e dialogherà con Maurizio Marello tra equilibri di potere e scenari internazionali

Tra i tanti ospiti di qualità attesi agli incontri di Profondo Umano, il 22 settembre è da evidenziare l’appuntamento con Ezio Mauro. L’ex direttore de La Stampa e Repubblica, storico e analista tra i più qualificati oltre che dronerese d’origine, svilupperà in dialogo con l’ex sindaco albese Maurizio Marello, il tema “Democrazia in bilico: crisi, scenari internazionali e potere”.

Ezio Mauro, da tempo scrive della crisi della democrazia e sostiene che ora siamo entrati in una fase nuova.

«Sì, la democrazia non è più soltanto oggetto di critiche: è sotto attacco. Un tempo c’erano forme di dissenso, oggi assistiamo ad assalti veri e propri. E il problema è che non ci sono difese. Le generazioni cresciute dentro la democrazia la considerano naturale, quasi scontata, e non pensano valga la pena difenderla. Così si apre una fase di cambiamento radicale: l’ordine precedente sta finendo, e ne sta nascendo un altro di cui vediamo solo i prodromi».

Quindi la democrazia non è più un concetto universale?

«Esatto, l’universalità si è spezzata. Oggi esistono molte definizioni di democrazia, spesso in contrasto fra loro. Putin nel 2019 ha parlato apertamente di “democrazia illiberale”: significa rifiutare lo Stato di diritto e svuotare le istituzioni. Per noi è un ossimoro, due parole che si negano a vicenda, ma è un concetto che ha attecchito in gran parte del mondo. Così la democrazia liberale è finita in minoranza, mentre avanzano le “democrature”: regimi che mantengono una superficie democratica, ma dove la sostanza è corrotta e trasformata».

Al recente vertice internazionale tra Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un abbiamo visto riaffiorare un linguaggio imperialista.

«Sì, l’aggressione all’Ucraina è stata presentata come conseguenza inevitabile di una crisi, quasi un fatto naturale, mentre è un atto preciso di invasione e violazione di diritti. Ma dietro c’è un progetto: passare dalla stagione delle democrazie a quella degli imperi, che si spartiscono il mondo lasciando agli altri paesi il ruolo di sudditi. La Russia lo rivendica apertamente, la Cina si muove con una strategia più complessa: ha bisogno della globalizzazione, di un ceto medio che cresce e chiede benessere, quindi non può permettersi conflitti permanenti. La sua competizione è tecnologica, commerciale, sull’innovazione. Ma le due potenze sanno allearsi e attirano intorno a sé nuovi satelliti: India, Iran, Corea del Nord».

Intanto l’Occidente appare diviso.

«Sì, perché è in conflitto con sé stesso. La sua identità è messa in discussione dai suoi stessi leader. Negli Stati Uniti c’è un presidente che sembra non credere più nell’Occidente, né nell’alleanza che dovrebbe difenderlo. Ma l’Occidente non è una somma geografica: è nato dalla lotta contro i totalitarismi, dalla sconfitta di nazismo e fascismo, dal confronto con il comunismo. Poi si è illuso di avere vinto per sempre. L’11 settembre ci ha ricordato che non era così: la democrazia è stata attaccata in casa, la sua universalità rifiutata. Oggi quella sfida continua».

E nel frattempo Putin e Xi hanno costruito un campo comune.

«Hanno approfittato della frattura interna all’Occidente, al­largata dalla stagione di Trump. Lui ha provato a fare dell’imperialismo un progetto personale, rinunciando al ruolo di guida dell’alleanza. Co­sì si è trovato senza leve, mentre Putin e Xi, pur con ruoli diversi, hanno ricostruito un fronte. Per Putin è una questione di potenza e di ritorno al passato sovietico, per Xi è una strategia globale. Ma en­trambi hanno saputo approfittare delle debolezze dell’Oc­cidente, che invece ha distrutto il proprio equilibrio dall’interno».

Putin cerca di ricostruire la corazza imperiale della Rus­sia?

«Sì, lui non rimpiange la fine del comunismo, ma la fine della grandezza territoriale e della sudditanza organizzata che l’Urss garantiva. Oggi sta tentando di ricostruire quel mondo, mentre Trump lo ha disarticolato: guerre commerciali, colpi agli alleati, dazi all’India che l’hanno spinta verso Xi e Putin. In questo senso siamo noi gli autori della nostra disgrazia: loro raccolgono i frutti del disastro che abbiamo creato».

E il rischio è che il modello alternativo attecchisca?

«Alla crisi occidentale partecipano non solo paesi come l’Ungheria di Orban o la Slovacchia, ma anche le destre estreme in crescita in Francia, Germania, Regno Unito. La democrazia è fragile, e mancano le energie civili per difenderla. Si dà per scontata, mentre è funzione di libertà e diritti».

Trump rappresenta allora il nodo centrale?

«Sì, perché non crede nella democrazia e anzi la considera oggi il suo principale avversario. Il suo progetto è costruire un potere totale, togliendo di mezzo istituzioni, controlli, magistratura, stampa, opinione pubblica. Vuole abolire tutto questo per creare un potere totale. I pieni poteri che Salvini auspicava pochi anni fa. Creare una democrazia completamente diversa, che probabilmente si chiamerà formalmente ancora democrazia. Ma che non sarà un’interpretazione della democrazia, quanto invece una sua negazione».

Che cosa potrà accadere?

«Non assisteremo a camicie nere nelle piazze, ma a uno svuotamento graduale delle istituzioni. In primis quelle “arbitre” che sono uno dei cardini della democrazia a cui noi non facciamo più caso perché siamo abituati ad averle da sempre, già adesso sono attaccate. Quali? La magistratura, naturalmente, ogni volta che si oppone ai decreti del presidente americano. Il Parlamento, il Congresso, se non risponde agli ordini. E tutte le funzioni che la democrazia ha creato nel corso del suo cammino per regolare il sistema, per garantire tutti. All’insegna di che cosa? Del senso del limite, molto semplicemente».

Che cosa intende con senso del limite?

«Chi vince ha il diritto di governare, ma non è solo e non è per sempre. Questa è la regola della democrazia. Il leader democratico è colui che esercita il potere che legittimamente si è conquistato avendo coscienza del limite, cioè avendo coscienza che esistono anche altri interessi oltre al suo e che lui ha addirittura il dovere, avendo vinto le elezioni, di realizzare il suo programma. Non un diritto, però, deve farlo tenendo conto del limite de­mocratico. Il limite della legge, su cui vigila la magistratura, il limite della Costituzione su cui vigila la Corte costituzionale».

E l’Europa?

«È la grande assente. Non ha un governo effettivo, non ha una politica estera e di difesa unica, resta paralizzata dal veto e dall’unanimità. Così non pesa nelle crisi globali. Credo che i cittadini sentano questa incompiutezza, non c’è un catalizzatore che abbia il coraggio di proporre un salto di qualità. Eppure proprio la difficoltà potrebbe essere l’occasione per compiere questo salto di qualità. La domanda è semplice: se l’America non difende più l’Europa, perché non vuole farsi carico delle spese di difesa, sostenendo anche a ragione che l’Europa non se n’è mai curata, mentre Trump dà via libera a Putin di prendersi con la forza quello che vuole, noi come ci difendiamo?».

Un ricco calendario di incontri, esperienze immersive eventi e passeggiate letterarie

Nel vortice delle innumerevoli idee e degli argomenti suggeriti da Profondo Umano, si susseguono appuntamenti e iniziative. Tra le esperienze immersive, domenica è prevista la camminata letteraria a La Morra, “Omaggio a Pier Paolo Pa­solini”, mentre martedì 16 all’Auditorium della Fondazione Ferrero (ore 21), monsignor Dario Olivero, vescovo di Pi­nerolo, parlerà di “Gesù e il potere, tra forza e libertà”.

Sul fronte delle conferenze, spiccano ospiti di primo piano: Marco Travaglio, ad esempio, il 29 settembre affronterà i legami di potere nascosti nella società: “Note a margine del sistema”; il 12 ottobre Aldo Cazzullo porterà la sua lettura del presente politico e civile raccontando “Francesco – Il più italiano dei santi”; Il 10 ottobre, invece, Cristina Cattaneo, medica e antropologa forense, racconterà il potere della scienza nel ridare dignità alle vittime in “Restituire un nome – Rifles­sioni sul diritto all’identità”.

Accanto agli incontri, come detto, un ricco ventaglio di esperienze immersive: tre camminate tematiche (teatrale con il Teatro degli Acerbi, letteraria con Paolo Tibaldi, musicale con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa), laboratori sul gioco come strumento di ricerca identitaria condotti dal medico e psicoterapeuta Luciano Fico insieme a Emanuele Galletto, esperto di game design, e ancora passeggiate letterarie e momenti di meditazione guidata.

Il teatro sarà protagonista con Paolo Tibaldi, che proporrà il suo spettacolo-lezione intitolato “Su la maschera! Viaggio nella commedia dell’arte 1545-2025”.