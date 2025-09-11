«Il miele scorre, le api cuneesi tornano a volare»

Nel 2025 il miele della Granda sen­te un sussurro di speranza. Dopo stagioni segnate da gelate improvvise, siccità e piogge torrenziali, gli apicoltori della provincia di Cuneo tornano a sorridere, seppur con prudenza. «Abbiamo vissuto anni durissimi – ammette Marco Bergero, tecnico di Aspro­mi­ele, l’associazione che rappresenta il settore del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura piemontese –ma finalmente vediamo segnali di ripresa. Le api stanno tornando a volare con regolarità, e il miele ricomincia a scorrere».

In Italia secondo il censimento 2024 si sono prodotte quasi 22mila tonnellate di miele con quasi 1,6 milioni di alveari. Il Piemonte è la regione che ne ha prodotto di più, 3.215 tonnellate, il 14,21% della produzione nazionale, con quasi 200mila alveari. Di questi 60mila sono in provincia di Cuneo dove operano circa 1.500 apicoltori, un esercito silenzioso che lavora instancabilmente per garantire la sopravvivenza di una delle creature più preziose del nostro ecosistema. «Cuneo resta un punto di riferimento per l’apicoltura del Nord Italia – sottolinea Lorenzo Barbero, anche lui tecnico di Aspromiele – e i dati lo confermano. La nostra provincia ha una tradizione consolidata, e nonostante le difficoltà, gli apicoltori continuano a investire con passione». Nel 2024, la produzione media si è fermata a 15 kg per alveare, un dato che ha messo in difficoltà molte aziende. «Spesso non si riusciva nemmeno a coprire le spese aziendali – osserva il tecnico Samuele Colotta – e molti apicoltori hanno dovuto fare i conti con raccolti praticamente nulli». Ma il 2025 promette un balzo in avanti: si stima che gli alveari sani possano superare i 30 kg di miele ciascuno. «È una boccata d’ossigeno – aggiunge Bergero – soprattutto dopo il 2024, annata disastrosa dell’acacia, praticamente azzerata dalle gelate». Secondo i tecnici di Aspromiele la primavera 2025 ha portato con sé piogge regolari e fioriture generose. L’acacia, regina dei mieli primaverili, ha finalmente dato frutti. «La fioritura è stata rigogliosa, e le api hanno lavorato bene» conferma Barbero. Anche in alta montagna la produzione è stata soddisfacente, mentre il castagno, solitamente stabile, ha deluso le aspettative.

«Ci aspettavamo di più – ammette Colotta – ma nel complesso la stagione è stata positiva». Nonostante il clima favorevole, le api continuano a combattere su più fronti. La varroa, parassita storico, resta una minaccia costante. Ma è la vespa velutina, predatore alieno in espansione, a preoccupare maggiormente. «La sua diffusione nel Cuneese è allarmante – avverte Bergero – servono monitoraggi continui e interventi mirati. Non possiamo abbassare la guardia».

In un mercato sempre più globalizzato, il miele italiano rischia di essere schiacciato dalla concorrenza estera. Le importazioni sono cresciute costantemente nell’ultimo de­cennio, mentre le esportazioni verso Germania e Francia sono crollate dal 66% al 22%. «Il cambiamento climatico ha favorito la produzione interna in quei paesi –spiega Barbero – ma anche il miele a basso costo proveniente da altri stati europei ha inciso. È difficile competere quando il prezzo diventa l’unico criterio».

Per questo, valorizzare il miele locale diventa una missione. «Bisogna leggere le etichette, conoscere il territorio, non farsi ingannare da prezzi troppo bassi – insiste Colotta – il miele non è solo un alimento: è il racconto di un paesaggio, di una stagione, di un equilibrio fragile tra uomo e natura. Ogni vasetto racchiude il lavoro di migliaia di api e di chi le cura con dedizione».

Le api non sono solo produttrici di miele. Sono sentinelle ecologiche, impollinatrici in­stancabili, protagoniste invisibili della biodiversità. Pro­teggerle significa proteggere noi stessi. E in provincia di Cuneo, questo messaggio sembra finalmente essere stato ascoltato. «L’apicoltura non è solo economia – conclude Bergero – è cultura, è ambiente, è futuro».

Il 2025 può essere l’anno della svolta. Non solo per il miele, ma per una nuova consapevolezza. Quella che ogni cucchiaino dorato racchiude il profumo di una fioritura, il battito d’ali di un’ape, la speranza di un mondo più attento e rispettoso.

Amél’Amèl 2025 trasforma Sommariva Bosco in un grande alveare di festa

Amél’Amèl 2025 – Festival dei Mieli è pronto a far ronzare Sommariva Bosco! Dall’11 al 14 settembre, il borgo si trasforma in un alveare pop e multisensoriale dove il miele è re e la dolcezza è ovunque.

Serate danzanti, musica di ogni genere, incontri per le scuole, spettacoli teatrali, mostre d’arte, il tradizionale pranzo (domenica 14) al Palamiele di piazza Seyssel. E ancora dj set, la leva 2007, e spettacoli per i bambini. Da segnalare: il convegno (domenica 14 alle 10 in piazza Roma) “Parlando di api e di miele”. Tra i relatori il tecnico di Aspromiele Marco Bergero e Tonino Strumia (foto sopra), il “cacciatore di mieli” e fondatore della prima mieloteca d’Italia, con varietà rare come miele di capperi, astragalo e tabacco selvatico.

Un festival che mescola gusto, cultura e sostenibilità. Scoprire il lato pop dell’apicoltura e poter lasciarsi conquistare dal nettare degli dei.

Un’occasione unica per vivere il Roero in modo nuovo, tra profumi, incontri e sapori autentici. Il miele diventa linguaggio, esperienza, emozione. Ogni angolo del borgo racconta una storia, ogni assaggio è un viaggio. Su www.amelamel.it il programma completo, con tutti gli eventi, gli ospiti e le attività.