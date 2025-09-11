Il borgo di Castellar, frazione di Saluzzo, si prepara a trasformarsi in una piazza dei sapori e delle tradizioni alpine con il ritorno del Festival della Cucina Popolare Alpina, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, due giornate che uniranno cibo, musica, mercati, laboratori e attività all’aria aperta in una cornice unica ai piedi del Monviso.

Dopo le tappe in Francia, a Jausiers, e in Valle d’Aosta con Issime e Gaby, il festival ritorna a Castellar in uno spazio completamente rinnovato: una nuova piazza che permetterà di alternare proposte gastronomiche, concerti, momenti di mercato e attività outdoor. Un format che si consolida e che continua a crescere, capace di unire tradizione e innovazione.

Il programma: tra street food alpino e grande musica

Il via è previsto sabato 13 settembre alle 17.30 con l’aperitivo accompagnato dal Duo Sciapò. A seguire, la cena dedicata allo street food alpino, che proporrà piatti popolari delle vallate e delle terre del Monviso reinterpretati in chiave contemporanea.

La prima giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto di Lou Tapage, band che porta sul palco sonorità folk-rock capaci di far ballare e di raccontare le radici occitane con energia e freschezza.

Domenica 14 settembre sarà la giornata più ricca: dal mattino aprirà il mercato dei produttori e degli artigiani, un’occasione per scoprire le eccellenze delle vallate alpine e delle Terre del Monviso. In mattinata il borgo sarà animato dal tradizionale passacharriera con Li Destartavelà, che porteranno in piazza musica e allegria. Non mancheranno poi il pranzo conviviale, l’aperitivo di chiusura e tante proposte di attività outdoor.

Le cucine: un viaggio tra regioni e sapori

Il festival di Castellar sarà un viaggio gastronomico che attraversa le Alpi e le vallate italiane e francesi. Dal Friuli Venezia Giulia arriveranno specialità come il frico e la gubana; dal Piemonte le patate trifolate con funghi, salsiccia e cipolla; da Liguria e Valle d’Aosta ricette popolari come la torta di patate, il pane alie’, il pane brusso e il tipico fessilsuppu.

Dalla vicina Francia giungeranno piatti come le pâtes dandeirets aux petits légumes e i croccanti dolci tipici. E non potevano mancare le proposte delle Terres Monviso, che quest’anno sorprendono con una novità assoluta: il trota burger, pensato per valorizzare il pesce d’acqua dolce, insieme agli immancabili gnocchi al Castelmagno.

Outdoor: trekking, bici, cavallo e moto

Uno dei punti forti del festival di Castellar è la proposta outdoor, che unisce sport e natura al piacere della buona tavola. Domenica 14 settembre ognuno potrà scegliere l’attività che più si adatta ai propri interessi.

A cavallo : trekking di due ore con i cavalli di proprietà, organizzato con l’Associazione Allevatori Cavalli di Merens.

: trekking di due ore con i cavalli di proprietà, organizzato con l’Associazione Allevatori Cavalli di Merens. In bici : viaggio cicloturistico con Lorenzo Ponso, accompagnatore VeloViso, con arrivo al festival per il pranzo.

: viaggio cicloturistico con Lorenzo Ponso, accompagnatore VeloViso, con arrivo al festival per il pranzo. A piedi : trekking tra pianura e collina con partenze da Martiniana Po, Manta e Saluzzo, accompagnati da guide e volontari.

: trekking tra pianura e collina con partenze da Martiniana Po, Manta e Saluzzo, accompagnati da guide e volontari. In moto: tour di circa 120 km con Fabrizio Bruno, autore della guida Motoviso, con arrivo a Castellar per degustare gli gnocchi al Castelmagno.

Un ricco ventaglio di esperienze che rende il festival un appuntamento turistico a 360 gradi.

Laboratori: imparare dalla tradizione

Non mancheranno i laboratori del gusto, pensati per grandi e piccoli. Domenica mattina sarà possibile mettere le mani in pasta con Agnese Stirano per imparare a preparare le ravioles fatte in casa; scoprire i segreti delle erbe officinali grazie a Opificio Miretto; cimentarsi con la panificazione seguiti dalla panetteria Quel Po di Pan.

Ogni laboratorio avrà un numero limitato di partecipanti, per garantire un’esperienza autentica e diretta con i maestri artigiani.

Il mercato: prodotti e artigianato in piazza

La giornata di domenica vedrà anche la presenza del mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato, con una disposizione completamente rinnovata grazie alla nuova piazza di Castellar. Sarà un’occasione per scoprire il meglio delle eccellenze agroalimentari e artigiane delle vallate alpine e delle Terre del Monviso, con un’atmosfera vivace e accompagnata da tanta musica.

Un omaggio alla cucina popolare di montagna

«Il festival vuole essere – spiega Ermanno Bressy, ideatore della kermesse – un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a chi, tra mille difficoltà, custodisce la tradizione della cucina povera, apprezzata da chi vive e ama la montagna».

Sulla stessa linea, Eros Demarchi, Pro Sindaco della Città di Saluzzo – Municipio di Castellar, sottolinea come «le Terre del Monviso lavorino da tempo per raccontarsi e promuoversi, mettendo al centro collaborazione e incontro. Questo festival è una festa popolare che sa richiamare la tradizione senza dimenticare ciò che di nuovo la montagna può offrire».

Castellar capitale della cucina alpina

Il Festival della Cucina Popolare Alpina è organizzato da La Compagnia del Buon Cammino, il Comitato del Forno e Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi.

Per due giorni Castellar diventerà il cuore pulsante della cucina alpina, unendo sapori, musica, mercati e attività all’aria aperta in un evento che racconta tradizioni antiche e visioni moderne. Un appuntamento imperdibile per chi ama la montagna, la convivialità e l’autenticità delle cucine popolari.