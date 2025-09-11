Nella Casa Circondariale il tavolo inaugurale con istituzioni e imprenditori: “Costruire reti per ridare futuro e ridurre la recidiva”

Si è svolto nella Casa Circondariale di Cuneo il primo appuntamento di Art.27 EXPO, intitolato “Tavolo – Il lavoro come strumento per l’attuazione del dettato costituzionale”. Un titolo che richiama l’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce come le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, e che ha guidato la riflessione sul ruolo del lavoro nel reinserimento sociale.

L’incontro, moderato da Massimo Mathis, caporedattore de La Stampa Cuneo, ha portato nel carcere rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del terzo settore. Dopo i saluti dell’assessore Sara Tomatis per la Città di Cuneo e di Mauro Bernardi, vicepresidente Fondazione CRC, sono intervenuti Enrico Collidà (La Gemma Venture), Sandro Durando (Consigliere Camerale e Cisem), Matteo Rossi Sebaste (Fondazione Industriali), Mario Sacco (Confcooperative Piemonte Sud), Giorgio Felici (Confartigianato Cuneo), Chiara Sacchelli (Fondazione Casa di Carità), Livio Bertola (Aipec Cuneo) e Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine degli Avvocati cuneesi, che ha ricordato: «Questo evento realizza non solo l’articolo 27, ma anche l’articolo 1, che sancisce la Repubblica fondata sul lavoro, e l’articolo 41, che afferma la libertà d’impresa purché svolga una funzione sociale».

Monica Formaiano, garante regionale delle persone detenute, ha sottolineato la dimensione del fenomeno: in Italia ci sono circa 90mila detenuti e oltre 140mila pene non detentive; nel 2025, solo a Cuneo, si stimano 2mila pene alternative.

Il direttore della Casa Circondariale Domenico Minervini ha ribadito l’importanza di momenti di dialogo come questo, capaci di aprire il carcere alla comunità e di costruire percorsi di inclusione.

Molto atteso l’intervento di Davide Danni, presidente dell’Associazione Art.27: «La recidiva al 77% è un problema non risolto. Ci siamo messi a disposizione creando una rete che dovrà coinvolgere enti formativi e terzo settore, sfruttando le competenze del mondo dell’impresa. Durante Art.27 EXPO presenteremo esperienze positive da altre regioni per divulgarle e imparare».

A chiudere l’incontro, le parole di Giuliana Cirio, presidente della Fondazione Industriali Cuneo: «L’imprenditore ha la possibilità di dare lavoro, libertà nei bisogni, una vita da cittadino regolare. La Fondazione nasce dalla volontà di prendersi carico di una parte di società raccontata ma non vista. L’industria offre molti posti di lavoro, spesso con mansioni ripetitive che possono rappresentare un’occasione di reinserimento per chi ha scontato una pena».

L’evento inaugurale ha così trasformato il carcere in un luogo di dialogo e progettazione condivisa, aprendo ufficialmente l’edizione 2025 di Art.27 EXPO e anticipando i numerosi appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

LA FOTOGALLERY