Dopo l’esordio nella regular season è già tempo di rituffarsi nella Coppa Piemonte Prima Categoria che si appresta a vivere la seconda giornata.

Fanno il proprio esordio nella competizione Valle Po ed Elledì, che affronteranno rispettivamente Cavour e Moncalieri, arrivando all’appuntamento in condizioni opposte. Gaboardi e compagni, infatti, hanno strapazzato nel weekend il malcapitato Villarbasse con un poker senza storia mentre i gialloneri sono usciti sconfitti per 3-4 dal match casalingo contro il Salice.

Dopo il successo sull’F.C. Vigone nella prima uscita di coppa cerca di mettere già un buon solco sulle avversarie il Marene che ospita un Pro Polonghera all’esordio nella competizione. Turno casalingo per lo Sporting Savigliano che proverà a riscattare la sconfitte nell’esordio della regular season affrontando il Murazzo. Chiude il palinsesto la sfida tra Garessio e San Benigno con i padroni di casa battuti nella prima uscita dal Bisalta e gli ospiti vogliosi di agguantare i rossoblu in vetta al raggruppamento.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della Seconda Giornata

Girone 17

Cavour – Valle Po

Riposa Luserna

CLASSIFICA: Luserna 1, Cavour 1, Valle Po 0*

Girone 18

Marene – Pro Polonghera

Riposa F.C. Vigone

CLASSIFICA: Marene 3, Pro Polonghera 0*, F.C. Vigone

Girone 19

Moncalieri – Elledi

Riposa San Bernardo

CLASSIFICA: San Bernardo 3, Elledì 0*, Moncalieri 0

Girone 21

Sporting Savigliano – Murazzo

Riposa San Sebastiano

CLASSIFICA: San Sebastiano 1, Sporting Savigliano 1, Murazzo 0*

Girone 22

Garessio – San Benigno

Riposa Bisalta

CLASSIFICA: Bisalta 3, San Benigno 0*, Garessio 0