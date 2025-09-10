Dopo l’esordio nella regular season è già tempo di rituffarsi nella Coppa Piemonte Prima Categoria che si appresta a vivere la seconda giornata.
Fanno il proprio esordio nella competizione Valle Po ed Elledì, che affronteranno rispettivamente Cavour e Moncalieri, arrivando all’appuntamento in condizioni opposte. Gaboardi e compagni, infatti, hanno strapazzato nel weekend il malcapitato Villarbasse con un poker senza storia mentre i gialloneri sono usciti sconfitti per 3-4 dal match casalingo contro il Salice.
Dopo il successo sull’F.C. Vigone nella prima uscita di coppa cerca di mettere già un buon solco sulle avversarie il Marene che ospita un Pro Polonghera all’esordio nella competizione. Turno casalingo per lo Sporting Savigliano che proverà a riscattare la sconfitte nell’esordio della regular season affrontando il Murazzo. Chiude il palinsesto la sfida tra Garessio e San Benigno con i padroni di casa battuti nella prima uscita dal Bisalta e gli ospiti vogliosi di agguantare i rossoblu in vetta al raggruppamento.
Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della Seconda Giornata
Girone 17
Cavour – Valle Po
Riposa Luserna
CLASSIFICA: Luserna 1, Cavour 1, Valle Po 0*
Girone 18
Marene – Pro Polonghera
Riposa F.C. Vigone
CLASSIFICA: Marene 3, Pro Polonghera 0*, F.C. Vigone
Girone 19
Moncalieri – Elledi
Riposa San Bernardo
CLASSIFICA: San Bernardo 3, Elledì 0*, Moncalieri 0
Girone 21
Sporting Savigliano – Murazzo
Riposa San Sebastiano
CLASSIFICA: San Sebastiano 1, Sporting Savigliano 1, Murazzo 0*
Girone 22
Garessio – San Benigno
Riposa Bisalta
CLASSIFICA: Bisalta 3, San Benigno 0*, Garessio 0