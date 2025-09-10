La Delegazione di Cuneo, ratificate le iscrizioni pervenute entro i termini prestabiliti già pubblicati sul comunicato ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, riporta di seguito la formazione dell’organico della fase della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria Provinciale di Cuneo, organizzata territorialmente così come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:
1. A.S.D. JAC
2. ACADEMY CANALE
3. ACCADEMIA CALCIO ALBA
4. ALBATROS SAVIGLIANO
5. ASD MANTA CALCIO
6. AUXILIUM CUNEO
7. BAGNOLO CALCIO
8. BANDITO SPORTGENTE
9. BEINETTE
10. BENESE
11. C.B. SPORT CARAMAGNA
12. CALCISTICA ENVIESE
13. CARAGLIO CALCIO
14. CARRU MAGLIANO ALPI
15. CASTELLETTESE CALCIO 14
16. CORTEMILIA
17. DOGLIANI CALCIO
18. FUTSAL SAVIGLIANO
19. GIOVANILE GENOLA 05
20. GSPASSATORE
21. LAGNASCO CALCIO
22. LIONS UNITED ALBA
23. OLIMPIC SALUZZO 1957
24. ORANGE CERVERE
25. PIOBESI CALCIO
26. POLISPORTIVA MONTATESE
27. REVELLO CALCIO
28. SAN BERNARDO
29. SAN CHIAFFREDO
30. SAN PEDRO FC
31. SANDAMIANESE
32. SANFRE
33. US NEIVE 1997 ASD
34. VILLAFALLETTO
35. VILLANOVA SOLARO
36. VIRTUS BUSCA 2011
Si trascrive – qui di seguito – la composizione dei nove gironi composti mediante criterio di
vicinorietà ed inserendo le dodici squadre di Seconda Categoria una per ogni girone e le tre
restanti in tre gironi e le ventiquattro squadre di Terza Categoria a completare i quadrangolari.
GIRONE A: BENESE, FUTSAL SAVIGLIANO, ORANGE CERVERE, SANFRE’
GIRONE B: AUXILIUM CUNEO, BEINETTE, JAC, SAN CHIAFFREDO
GIRONE C: CARRU’ MAGLIANO ALPI, CASTELLETTESE, DOGLIANI CALCIO, SAN PEDRO
GIRONE D: C.B. SPORT CARAMAGNA, GIOVANILE GENOLA, VILLAFALLETTO, VILLANOVA SOLARO
GIRONE E: ALBATROS SAVIGLIANO, BAGNOLO CALCIO, LAGNASCO CALCIO, REVELLO CALCIO
GIRONE F: CALCISTICA ENVIESE, MANTA CALCIO, OLIMPIC SALUZZO, VIRTUS BUSCA
GIRONE G: ACADEMY CANALE, BANDITO SPORTGENTE, PIOBESI CALCIO, POL. MONTATESE
GIRONE H: CARAGLIO CALCIO, GS PASSATORE, SAN BERNARDO, SANDAMIANESE
GIRONE I: ACCADEMIA CALCIO ALBA, CORTEMILIA, LIONS UNITED ALBA, NEIVE
Le 36 squadre formeranno nove gironi da quattro squadre ciascuno con gare di sola andata nelle seguenti date:
DOMENICA 14/09/2025
MERCOLEDI 01/10/2025
MERCOLEDI 15/10/2025
Saranno promosse alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. Le 18 squadre parteciperanno alla seconda fase che si disputerà con gare di sola andata nelle
seguenti date:
MERCOLEDI 29/10/2025
MERCOLEDI 12/11/2025
MERCOLEDI 26/11/2025
Saranno promosse alla fase successiva della Coppa di Seconda e Terza Categoria le prime classificate di ogni girone e le due migliori seconde classificate. Da lì in poi quarti di finale (gara secca il 18 febbraio 2026), semifinali (4 e 18 marzo), e finale in campo neutro il 1° aprile.