La Delegazione di Cuneo, ratificate le iscrizioni pervenute entro i termini prestabiliti già pubblicati sul comunicato ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, riporta di seguito la formazione dell’organico della fase della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria Provinciale di Cuneo, organizzata territorialmente così come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:

1. A.S.D. JAC

2. ACADEMY CANALE

3. ACCADEMIA CALCIO ALBA

4. ALBATROS SAVIGLIANO

5. ASD MANTA CALCIO

6. AUXILIUM CUNEO

7. BAGNOLO CALCIO

8. BANDITO SPORTGENTE

9. BEINETTE

10. BENESE

11. C.B. SPORT CARAMAGNA

12. CALCISTICA ENVIESE

13. CARAGLIO CALCIO

14. CARRU MAGLIANO ALPI

15. CASTELLETTESE CALCIO 14

16. CORTEMILIA

17. DOGLIANI CALCIO

18. FUTSAL SAVIGLIANO

19. GIOVANILE GENOLA 05

20. GSPASSATORE

21. LAGNASCO CALCIO

22. LIONS UNITED ALBA

23. OLIMPIC SALUZZO 1957

24. ORANGE CERVERE

25. PIOBESI CALCIO

26. POLISPORTIVA MONTATESE

27. REVELLO CALCIO

28. SAN BERNARDO

29. SAN CHIAFFREDO

30. SAN PEDRO FC

31. SANDAMIANESE

32. SANFRE

33. US NEIVE 1997 ASD

34. VILLAFALLETTO

35. VILLANOVA SOLARO

36. VIRTUS BUSCA 2011

Si trascrive – qui di seguito – la composizione dei nove gironi composti mediante criterio di

vicinorietà ed inserendo le dodici squadre di Seconda Categoria una per ogni girone e le tre

restanti in tre gironi e le ventiquattro squadre di Terza Categoria a completare i quadrangolari.

GIRONE A: BENESE, FUTSAL SAVIGLIANO, ORANGE CERVERE, SANFRE’

GIRONE B: AUXILIUM CUNEO, BEINETTE, JAC, SAN CHIAFFREDO

GIRONE C: CARRU’ MAGLIANO ALPI, CASTELLETTESE, DOGLIANI CALCIO, SAN PEDRO

GIRONE D: C.B. SPORT CARAMAGNA, GIOVANILE GENOLA, VILLAFALLETTO, VILLANOVA SOLARO

GIRONE E: ALBATROS SAVIGLIANO, BAGNOLO CALCIO, LAGNASCO CALCIO, REVELLO CALCIO

GIRONE F: CALCISTICA ENVIESE, MANTA CALCIO, OLIMPIC SALUZZO, VIRTUS BUSCA

GIRONE G: ACADEMY CANALE, BANDITO SPORTGENTE, PIOBESI CALCIO, POL. MONTATESE

GIRONE H: CARAGLIO CALCIO, GS PASSATORE, SAN BERNARDO, SANDAMIANESE

GIRONE I: ACCADEMIA CALCIO ALBA, CORTEMILIA, LIONS UNITED ALBA, NEIVE

Le 36 squadre formeranno nove gironi da quattro squadre ciascuno con gare di sola andata nelle seguenti date:

DOMENICA 14/09/2025

MERCOLEDI 01/10/2025

MERCOLEDI 15/10/2025

Saranno promosse alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. Le 18 squadre parteciperanno alla seconda fase che si disputerà con gare di sola andata nelle

seguenti date:

MERCOLEDI 29/10/2025

MERCOLEDI 12/11/2025

MERCOLEDI 26/11/2025

Saranno promosse alla fase successiva della Coppa di Seconda e Terza Categoria le prime classificate di ogni girone e le due migliori seconde classificate. Da lì in poi quarti di finale (gara secca il 18 febbraio 2026), semifinali (4 e 18 marzo), e finale in campo neutro il 1° aprile.