Il 20 e 21 settembre il parco fluviale Gesso e Stura, al Bosco di Camilla, si trasformerà in un palcoscenico di energia e passione grazie all’Aster Cheer, che organizza un camp dedicato al cheerleading. Due giornate ricche di allenamenti, sorrisi e momenti aperti a tutti: sabato 20, dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 17:30 alle 18:30, e domenica 21 dalle 9:30 alle 10:30, con lezioni di prova gratuite per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina spettacolare.

Il momento clou sarà domenica pomeriggio alle 15:30, quando gli atleti si esibiranno davanti ai rappresentanti della Regione Piemonte, portando sul campo tutta la loro grinta.

L’attesa però inizia già il 14 settembre, con la partecipazione allo Sport Day di Cuneo, altra occasione per provare e scoprire il cheerleading. Dal 15 settembre, infine, prenderanno ufficialmente il via i corsi in palestra. Un’opportunità unica per lasciarsi contagiare dall’energia e dal gioco di squadra che solo il cheerleading sa regalare.

Per maggiori informazioni:

Tel: +39 389 090 6318

Mail: [email protected]