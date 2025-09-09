Tra sabato 13 e domenica 14 settembre la Città di Mondovì farà da scenografia al XII Raduno Regionale Volontari AIB Piemonte. Un appuntamento di grande rilevanza istituzionale che intende celebrare il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte che conta oggi più di 5.000 volontari.

Accanto a momenti più specialistici come il convegno “La scintilla giusta. Giovani e territorio tra protezione e futuro” di sabato 13 settembre alle ore 9.30 presso il cineteatro “Baretti” e l’alzabandiera con il raduno vero e proprio di domenica mattina in piazza Ellero, saranno diversi gli appuntamenti collaterali organizzati in occasione dell’evento. In particolare, l’esposizione di mezzi e attrezzature in piazzetta Levi per l’intero weekend con l’annessa area ludica per bambini per la giornata di sabato e, soprattutto, il carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense domenica 14 settembre dalle ore 10.15 in piazza Ellero e la possibilità di voli panoramici in elicottero per l’intera giornata di sabato dalle ore 11.00 alle ore 17.00 con partenza dalla zona industriale (intersezione tra corso Firenze e corso Milano; costo previsto € 50,00 a persona, nessuna prenotazione necessaria).

«Ogni Raduno AIB è un appuntamento che non somiglia a una cerimonia, ma a un incontro di famiglia» il commento dell’assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi. «La divisa arancione porta con sé la forza del volontariato piemontese: persone che scelgono di dedicare tempo ed energie alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza delle comunità. Il Raduno di Mondovì sarà un momento per ritrovarsi, per formarsi e per dare voce soprattutto ai più giovani, che rappresentano il futuro del nostro sistema di Protezione Civile. È questa la scintilla giusta che rende l’A.I.B. un patrimonio unico per il Piemonte».

«Un piacere e un onore accogliere nella nostra città il XII Raduno Regionale Volontari AIB Piemonte» ha aggiunto il sindaco Luca Robaldo. «Per due giorni Mondovì ospiterà migliaia di donne e di uomini animati dalla passione per la salvaguardia del territorio, che si riuniranno in maniera simbolica per celebrare la loro dedizione e il loro altruismo, garantendo ogni giorno a tutte le nostre Comunità un presidio silente ma fondamentale. Grazie, quindi, a coloro che hanno scelto Mondovì come palcoscenico di un momento di così elevata rilevanza istituzionale e grazie a tutti i volontari, a partire da quelli del Monregalese e dell’intera Provincia di Cuneo, che più volte durante le fasi difficili o emergenziali, hanno supportato le nostre Amministrazioni con pieno successo».

«Insieme per la difesa del nostro territorio» ha concluso Corrado Busnelli, ispettore Generale del Corpo Volontari AIB Piemonte. «Un momento di unione e di condivisione tra le donne e gli uomini che ogni giorno tutelano il territorio piemontese, con missioni e formazione in Italia e all’estero. Un lavoro normalmente lontano dai riflettori. Il raduno del 13-14 settembre a Mondovì ci concede un momento di unione, di orgoglio e condivisione tra volontari, enti e istituzioni. A nome del Corpo AIB Piemonte ringrazio tutti i volontari, le istituzioni e professionisti impegnati in questo importante evento. Un ringraziamento speciale alla Città di Mondovì per l’ospitalità e la fattiva collaborazione».