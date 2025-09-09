Cheese 2025: il momento stampa a Torino con il programma completo e le novità (VIDEOINTERVISTE e FOTO)

Nella sala eventi della BPER Banca (in via santa Teresa a Torino) nella tarda mattinata odierna è stato presentato il programma completo, con le ultime notizie, della XV edizione di Cheese 2025: assoluta protagonista a Bra dal 19 al 22 settembre.

La più importante rassegna lattiero-casearia a livello internazionale: organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte, il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, mette al centro il mondo intorno al formaggio a latte crudo, con uno sguardo al futuro della montagna e delle aree interne.

A fare il saluto introduttivo nella conferenza torinese, Rosalia Spagnarisi: responsabile territoriale Corporate Liguria Piemonte di BPER Banca.

I nostri microfoni hanno avvicinato, l’assessore all’Agricoltura, Cibo e Turismo, Paolo Bongioanni:

Il primo cittadino di Bra, Gianni Fogliato:

Il presidente Ente Turismo Langhe Roero Monferrato, Mariano Rabino:

L’intervento di Serena Milano, DG di Slow Food Italia:

Venendo all’edizione 2025, sarà presente il Mercato dei formaggi, con oltre 400 espositori da 14 Paesi tra cui 90 Presìdi Slow Food; gli spazi dedicati ai 17 custodi dei Prati stabili e dei pascoli, sia pastori che apicoltori, e a 19 norcini di eccellenza nello spazio Distinti salumi; la Gran Sala Vini, Formaggi e Salumi; Laboratori del Gusto già esauriti, oltre 250 eventi organizzati dalle Regioni presenti. Senza dimenticare i caffè della Slow Food Coffee Coalition, i gelati dei Presìdi di Alberto Marchetti, la pizza di Fulvio Marino e le cucine di strada e food truck in abbinamento alle etichette dei birrifici italiani.

Novità? L’Osteria dell’Alleanza, dove tutti i soci e le socie Slow Food (ma anche chi vuole associarsi per la prima volta o rinnovare la propria adesione) hanno la possibilità di gustare gratuitamente le preparazioni ideate dalle cuoche e dai cuochi dell’Alleanza Slow Food italiani.

Il taglio del nastro sarà venerdì 19 settembre (ore 10,30) in piazza Caduti per la Libertà a Bra.

INFO UTILI

Il tema della 15esima edizione

Il documento di Slow Food sui formaggi a latte crudo

I Laboratori del Gusto

Le Conferenze

Le attività di educazione

Lo spazio c’è un mondo intorno

L’Osteria dell’Alleanza

Lo spazio Cibo, viaggio e territorio

Tutti gli eventi in continua evoluzione

Il pre-catalogo degli espositori

FOTO