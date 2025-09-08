Domenica 14 settembre, dalle ore 9 alle 16, il parco di Villa Belvedere Radicati in via San Bernardino 17 a Saluzzo ospiterà un evento dedicato agli amanti dell’arte e della natura: un laboratorio di acquerello all’aperto curato dagli artisti Bruno e Luca Giuliano e organizzato dall’associazione Arte Terra e Cielo.

L’iniziativa si inserisce all’interno del ciclo “Laboratori di Villa Radicati” e offrirà ai partecipanti la possibilità di cimentarsi nella pittura “en plein air”, in un contesto suggestivo come quello della storica dimora saluzzese e del suo parco. Una giornata che unisce creatività, paesaggio e convivialità, permettendo a ciascuno di esprimersi artisticamente e di vivere un’esperienza immersiva a contatto con la natura.

Il laboratorio ha un costo di 60 euro e comprende non solo la formazione artistica per l’intera giornata, ma anche il pranzo conviviale e la tessera associativa biennale 2025-2026. Al termine del corso verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione, a testimonianza del percorso svolto.

Gli organizzatori raccomandano di segnalare al momento dell’iscrizione eventuali allergie o intolleranze alimentari, in modo da garantire un’accoglienza adeguata a tutti i partecipanti. La proposta è a numero chiuso con un massimo di 20 iscritti, per favorire un lavoro curato e personalizzato.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito ufficiale www.villabelvedereradicati.it. Per ulteriori informazioni si può scrivere a [email protected] o [email protected], telefonare al numero 351.5718472 oppure contattare direttamente Luca al 340.8504147 per dettagli tecnici.