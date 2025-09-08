Rifreddo: riqualificazione illuminazione pubblica, proseguono gli interventi

Prosegue l’intervento di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica del comune di Rifreddo affidato alla società Enel Sole SRL nell’ambito del finanziamento 2024 del Ministero dell’Interno legato all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile.

I lavori hanno riguardato principalmente le zone periferiche del paese, dato che il concentrico era già dotato di corpi illuminando a led, e il progetto prevede gli interventi riguardanti la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti led di ultima generazione, per ottenere fin da subito risultati in termini di risparmio energetico. Oltre alla sostituzione degli apparecchi, è stata implementata la rete di illuminazione pubblica in Piazza Garibaldi, in via Vittorio Veneto, in via vittorio Emanuele II e in via Ciotte, oltre alla facciata storica del Municipio. Questo intervento garantirà un risparmio a livello economico per le casse comunali, oltre ad un servizio migliore e più efficiente per la popolazione.

Inoltre è stato affidato alla medesima azienda, l’appalto triennale per l’assistenza ai punti luce dell’intero territorio comunale, garantendo assistenza continuativa e puntuale ai guasti e alle problematiche legate alla pubblica illuminazione.

Così commenta il Sindaco di Rifreddo Elia Giordanino: “Continuano gli interventi di riqualificazione energetica nel comune per rendere Rifreddo sempre più sicuro, ecosostenibile e maggiormente fruibile dai cittadini. I lavori all’illuminazione fanno parte di queste opere, pertanto siamo decisamente soddisfatti perché permetteranno un risparmio significativo a livello economico ma soprattutto ambientale”.