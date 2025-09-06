Alla scoperta delle buone pratiche legate all’economia carceraria: torna a Cuneo il Festival Articolo 27-Expo

Lavoro, formazione e riscatto, durante e dopo il carcere. Torna a Cuneo, per la sua terza edizione, il Festival Articolo 27-Expo, dedicato a scoprire le buone pratiche legate all’economia carceraria.

La manifestazione, organizzata dalla neonata Associazione Articolo 27 promossa da Panatè Società Benefit, in collaborazione con Fondazione degli Industriali Ets, La Gemma Venture Srl e La Strada Società Cooperativa Sociale, si terrà da venerdì 12 a domenica 14 settembre con fulcro centrale Via Roma e il cortile del Comune di Cuneo. Il fitto programma di eventi è stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 5 settembre presso la Camera di Commercio di Cuneo, alla presenza dei curatori, dei partner e della stampa.

Secondo gli studi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), oltre il 70% delle persone detenute in Italia torna a delinquere dopo l’uscita dal carcere. Nel caso in cui i detenuti siano coinvolti in progetti lavorativi e di formazione, la recidiva crolla sotto il 10%: è proprio da questa prospettiva che si muove Panatè Società Benefit, attiva dal 2019 con laboratori di panificazione all’interno delle carceri piemontesi, dimostrando che il carcere può essere luogo di formazione, lavoro, crescita e opportunità.

“E’ possibile essere utili ad un cambiamento, in primo luogo delle persone: le esperienze positive lo sono per tutti, anche per lo stesso carcere, non solo per i detenuti ma anche per i dipendenti delle strutture. – spiega Davide Danni, presidente della Panatè Società Benefit – Approcciamo a questo mondo con una visione di coinvolgimento e di costruzione delle reti fra i soggetti attivi, creando un ponte con la società civile in modo strutturato e coeso. Il festival vuole essere non una manifestazione fina a se stessa ma un modello a cui ispirarsi per un cambiamento di approccio culturale, uscendo dagli individualismi”.

“Quanti di noi hanno la disponibilità culturale ad assumersi il rischio di stare vicino ad una persona che ha sbagliato, che sta pagando il debito con la giustizia e che vuole riscattarsi, accompagnandola a braccetto e condividendo l’inciampo, il rischio e la possibilità di una recidiva, oltre alla difficoltà umana di una persona sofferente? – ha sottolineato nel corso del suo intervento Giuliana Cirio, Presidente della Fondazione degli Industriali – Questo interrogarmi è condiviso con una serie di imprenditori che rispondono sì: siamo disposti a rischiare, ad inserire in un’azienda una persona che ha avuto un’esperienza in carcere, formandola nell’ambiente lavorativo, abbattendo le paure di colleghi, amministratori e direttori del personale. Tutto nasce dalla sensibilità e dalla volontà, molto laica nel caso della Fondazione degli Industriali, dall’essere umani”.

Proprio per supportare e migliorare l’organizzazione del festival e di rafforzarne le finalità, è stata costituita l’Associazione Articolo 27, fondata, appunto, da Panatè Società Benefit, Fondazione Industriali Ets, La Gemma Venture e La Strada Società Cooperativa Sociale; “Il carcere non deve essere solo luogo di punizione: deve diventare un luogo di lavoro, formazione e riscatto. L’Associazione Articolo 27 nasce per rendere questa visione realtà attraverso un’azione condivisa” ha spiegato il consiglio direttivo, i cui membri sono, oltre al presidente Davide Danni, Matteo Rossi Sebaste, Davide Gioda, Gabriele Cigliutti, Claudia Martin, Elio Parola e Giuliana Cirio, nominata presidente onorario.

L’Associazione si occuperà di realizzare azioni di advocacy sull’intero territorio nazionale creando una rete di realtà unite dall’obiettivo di incidere sul futuro del sistema penitenziario italiano attraverso progetti concreti, indirizzati a trasformare il carcere da luogo di pena a luogo di lavoro, formazione e ripartenza.

Al tavolo dei relatori della conferenza stampa, anche Barbara Rapetto (vicepresidente de La Strada) e Wilma Tesio (Direttrice Generale de La Gemma Venture); intervenuti inoltre il “padrone di casa” Luca Crosetto (Presidente della Camera di Commercio di Cuneo), Federico Borgna (Consigliere Fondazione Crc), Sara Tomatis (Assessore alle Manifestazioni del Comune di Cuneo), Gaetano Pessolano (Responsabile Area Trattamentale della Casa Circondariale di Cuneo), Alessandro Durando (Presidente Confcooperative Cuneo).

Tornando al Festival Articolo 27-Expo, l’edizione 2025 può fregiarsi di un fitto programma, rivolto ad un pubblico eterogeneo: tavoli di riflessione tecnica, che riuniranno alcuni tra i principali esperti di tematiche legate alla giustizia e dell’organizzazione dei sistemi carcerari su scala nazionale; concerti, spettacoli teatrali, talk e presentazioni che uniranno libri, fumetti e poesia.

In parallelo, sarà possibile scoprire il meglio delle produzioni carcerarie grazie alla presenza di più di 20 cooperative provenienti da tutta Italia, da Siracusa a Pavia, che esporranno al pubblico i propri prodotti, spaziando tra proposte culinarie di vario tipo, magliette, borse e accessori.

Centri nevralgici della kermesse saranno il “Villaggio”, ovvero l’area di via Roma (nell’area corrispondente al negozio Zara) dove sarà allestita l’area fieristica dedicata alla “Mostra-mercato” oltre all’area concerti, e il Cortile del Comune di Cuneo (ingresso da via Roma 28) dove verrà allestito il “Salotto Fondazione Industriali”, spazio in cui saranno ospitati i tavoli dedicati alle buone pratiche in ambito carcerario e i diversi talk in programma.

Si parte giovedì 11 settembre alle ore 17 presso la Casa Circondariale di Cuneo, con un tavolo tecnico che vedrà l’introduzione dei lavori a cura di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), e a cui interverranno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria locali e del sistema penitenziario piemontese.

Inaugurazione pubblica venerdì 12 settembre alle 10 presso nel cortile del Comune di Cuneo con la presenza della sindaca del Comune di Cuneo, Patrizia Manassero. A partire da quel momento, si alterneranno una serie di tavoli tecnici nel cortile del Comune e sarà possibile visitare l’area mostra-mercato in via Roma.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE – Venerdì 12 settembre si terrà in via Roma alle ore 20 il primo concerto a ingresso gratuito a cura di “Parole Liberate”. A seguire, alle ore 21, andrà in scena nel cortile del comune di Cuneo Gherardo Colombo – ex magistrato protagonista di alcune fra le più storiche inchieste giudiziarie del nostro paese, impegnato in un’intensa attività di divulgatore per la diffusione della cultura della legalità – con un monologo dal titolo “Giustizia e democrazia: il senso del carcere”, a cura di Fondazione Industriali. Evento gratuito.

Sabato 13 settembre sono previsti due tavoli dedicati alle buone pratiche in ambito carcerario, oltre a una doppia sessione di concerti a ingresso gratuito a cura di “Parole Liberate” alle ore 15.30 e alle 17.30.

Alle ore 17, nel cortile del Comune di Cuneo, si terrà il l’evento gratuito dal titolo “Immaginare il carcere tra poesia, fumetti, scrittura e storia”. L’incontro, moderato da Stefania Soma, sarà introdotto dalla lettura di una selezione di poesie su carcere e prigionia a cura di Poeticôni con Donatella Signetti e Riccardo Meynardi, e vedrà la presenza di Stefano Tamiazzo, autore del fumetto “L’ergastolo di Santo Stefano” (Ultima Spiaggia, 2024), di Elena D’Incerti, autrice del libro “Dentro San Vittore” (Meltemi editore, 2024) e di Pierangelo Gentile, presidente della Società Studi Storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo.

Alle ore 21 andrà in scena al Teatro Toselli di Cuneo lo spettacolo teatrale “Ma l’amore no”, a cura della compagnia teatrale Voci Erranti, con la regia di Grazia Isoardi (biglietti disponibili a questo link e sul sito art-27.it).

Il festival si conclude con le attività di domenica 14 settembre mattina: alle ore 10.30 nel cortile del Comune un tavolo a cura di Fondazione Crc dedicato alle esperienze teatrali in carcere, a seguire il pranzo sociale (prenotazioni [email protected]) nell’area della mostra-mercato di via Roma.

Programma completo sul sito https://www.art-27.it/