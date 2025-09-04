Una serata speciale dieci anni di abitare il piemontese galiteficat

C’è un filo che unisce le colline di Langa, le valli occitane e le comunità che da generazioni custodiscono la memoria di una civiltà contadina fatta di parole, gesti e storie. Quel filo, dieci anni fa, ha preso il nome di “Abitare il Piemontese”, un progetto culturale nato per valorizzare la lingua e la mentalità che hanno plasmato il Piemonte rurale. In questi dieci anni quel filo è diventato una trama, un intreccio di voci, di palchi, di incontri, di emozioni condivise. “Abitare il Piemontese” ha saputo trasformare il ricordo in racconto vivo, portando il dialetto e la cultura popolare fuori dalle cucine e dalle stalle per farle risuonare in piazze, teatri e cantine, raggiungendo generazioni diverse e costruendo un ponte tra passato e presente. Ogni tappa di questo viaggio ha portato con sé nuovi compagni di strada: attori, musicisti, narratori che hanno contribuito a rendere ogni serata un’esperienza unica, mescolando divertimento, riflessione e poesia. È grazie a queste voci che la memoria di un mondo rurale, lontano ma mai perduto, continua a parlare a chi ha voglia di ascoltarla. La celebrazione del decennale diventa così non solo un anniversario, ma un momento di restituzione collettiva: l’occasione per ringraziare chi ha accompagnato il progetto, per riconoscere il valore di questa eredità culturale e per rinnovare l’impegno a custodirla, raccontarla e trasmetterla. Sabato 6 settembre , alle ore 21, questo filo si annoderà nuovamente a Castiglione Falletto, presso la Cantina Terre del Barolo, per una serata che unirà teatro, musica e cinema. Sul palco, a cura di Paolo Tibaldi, si alterneranno Filippo Bessone, Gianpiero Gregorio, Oscar Barile, Fabio Gallina, Mauro Carrero e il gruppo Jovens Fapa, protagonisti di una carrellata di momenti teatrali capaci di far sorridere e riflettere, nel solco della tradizione ma con lo sguardo rivolto al presente. La serata sarà impreziosita dalla proiezione del cortometraggio “Signor Calandra”, diretto da Andrea Icardi e prodotto dalla Mamo Educational Founda­tion. Il film racconta la vita di Davide Calandra, nato a Chialvetta di Acceglio nel 1799, che trasformò il proprio dolore personale in un lascito di speranza per tutta la comunità. Nel suo testamento dispose la costruzione di scuole per i bambini di Borgo Villa, Chialvetta, Villaro e Chiappera, istituì un presidio medico gratuito e una farmacia per garantire cure a tutti. Girato tra le atmosfere suggestive di Chialvetta e della Val Maira, il cortometraggio restituisce un ritratto intenso e commovente, sostenuto da immagini potenti e da un uso poetico dei droni, trasformati da strumenti di sorveglianza in portatori di un messaggio di pace e crescita collettiva. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti: un invito aperto a tutti, per festeggiare dieci anni di un progetto che continua a dare voce alla cultura piemontese e per scoprire la storia di un uomo che ha scelto di migliorare il futuro della propria comunità.

“Non mollate mai la presa”: il coraggio e il sogno dei Sebaste diventano teatro

C’è una storia che nasce più di 160 anni fa e che ancora oggi parla di coraggio, tenacia e amore per il proprio lavoro. Sabato 13 settembre, alle ore 21, il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba ospiterà “Non mollate mai la presa”, uno spettacolo che porta in scena l’anima di Giuseppe Sebaste, l’uomo che, partendo da un’infanzia da trovatello, seppe trasformare il proprio destino in un’eredità di dolcezza e impresa. Quest’anno la famiglia Sebaste celebra i 140 anni dell’azienda con un sentimento speciale: «Li festeggeremo senza papà, ma in suo onore abbiamo voluto uno spettacolo teatrale intitolato proprio “Non mollate mai la presa” – racconta Egle Sebaste – che narra le prime due generazioni della nostra storia, dall’abbandono di Giuseppe “Pepè” nella ruota degli esposti dell’ospedale di Bra, fino all’intuizione di suo figlio Oscar di portare il torrone nelle piazze, tra la gente, durante le sagre paesane». Scritto, diretto e interpretato da Paolo Tibaldi, con il sound design dal vivo di Mimmi Maselli, lo spettacolo intreccia vita privata e impresa familiare trasformando la storia di un uomo in un racconto collettivo, dove passato e presente si incontrano per celebrare il valore delle radici e la forza delle idee. L’ingresso è libero e gratuito: un’occasione per tutta la comunità di condividere un momento di cultura e memoria, celebrando chi ha cambiato le sorti dei suoi discendenti – e di Alba stessa – con un atto di coraggio.