Seconda Categoria: il Piobesi continua la sua preparazione con grande ambizione (FOTOGALLERY)

La preparazione per il Piobesi calcio è iniziata il 25 agosto, ma si continua a lavorare senza sosta e con grande ambizione per il futuro.

Dopo la stagione storica dello scorso anno, conclusa con la vittoria della Coppa Piemonte Seconda/Terza e il ripescaggio in Seconda Categoria, il Piobesi Calcio riparte carico più che mai per affrontare questo nuovo campionato. Spinto dai numerosi tifosi che li accompagnano ogni domenica sia in casa che in giro per la provincia, Capitan Viglino e compagni sono pronti a regalare ancora gioie.

Numerose le riconferme per quanto riguarda la rosa ma cambia la guida tecnica, si passa a Dario Marengo (l’anno scorso vice allenatore). Anche ai vertici c’è stato un cambio importante: Marco Torta è il nuovo presidente della società, successore di Alessandro Guidi (attuale vicepresidente e presidente onorario del club).

“L’anno scorso per la nostra società è stato ricco di soddisfazioni” – dichiara il Presidente del Piobesi Calcio Marco Torta ai nostri microfoni – “Avevamo una squadra che si meritava di fare questo passo, il tutto condito con la vittoria della Coppa Piemonte di Seconda/Terza Categoria”.

“Anno favoloso per i colori del Piobesi Calcio” – dichiara il DG e DS Piero Cornero ai nostri microfoni – “Abbiamo conservato gran parte della squadra, ma giocando di domenica si può avere qualche problema aggiuntivo per questo abbiamo deciso di aggiungere qualche giovane”

FOTOGALLERY (a cura di Matteo Sepe)