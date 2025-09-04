«Possiamo orientare i legami di potere in un senso positivo»

«Possiamo definirlo un festival di anime e di cuo­ri pensanti. L’obiet­tivo è creare consapevolezza dei tempi in cui viviamo, ma non in modo su­perficiale, non come una cronaca giornalistica o un approfondimento storico. Quello che cerchia­mo è una conoscenza più profonda, capace di andare oltre la lettura materiale della realtà», così Francesco Occhetto, uno dei giovani del comitato organizzatore di Profondo Umano, la rassegna culturale che si sviluppa ad Alba fino al 22 dicembre con la sua quinta edizione, intitolata quest’anno “Legami di potere”.

Il festival, nato attorno all’As­sociazione Corale Intonando, di cui Occhetto è membro del direttivo, è diventato negli anni un appuntamento che unisce filosofia, arte, musica, letteratura e teatro, con una formula capace di attrarre un pubblico realmente trasversale. «Crediamo che l’umano sia profondo – continua Occhetto – e cerchiamo di costruire una comunità consapevole della propria profondità. Per questo ogni anno intercettiamo voci capaci di testimoniare la complessità del tempo presente e, al tempo stesso, di risvegliare ciò che di profondo c’è in ciascuno di noi».

Il tema scelto per il 2025 è il potere, in tutte le sue declinazioni. «Troppo spesso – osserva Occhetto – viene raccontato solo come forza negativa, appannaggio dei potenti che decidono sopra le nostre teste. In realtà ognuno di noi ha un potere, e la riflessione che proponiamo è proprio questa: intercettare le sorgenti di potere, le energie che agiscono in noi e attraverso di noi, per orientarle al bene comune».

Un cartellone ricco di voci

Sul fronte delle conferenze, spiccano ospiti di primo piano: Marco Travaglio, ad esempio, affronterà i legami di potere nascosti nella società; Ezio Mauro, in dialogo con Mau­rizio Marello, approfondirà il tema della “Democrazia in bilico”; Aldo Cazzullo porterà la sua lettura del presente politico e civile raccontando “Fran­­cesco – Il più italiano dei santi”; Cristina Cattaneo, me­dica e antropologa forense, racconterà il potere della scienza nel ridare dignità alle vittime; monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo ed esperto di arte, parlerà di “Gesù e il potere: tra forza e libertà”. «Il festival esplora il potere nella sua duplice di­mensione – sottolinea Oc­chetto – quello politico e sociale, talvolta esercitato malevolmente, e quello dell’anima, sempre benefico e da risvegliare dentro di noi. Una voce in questa direzione sarà proprio Maura Del Serra, poetessa e scrittrice che si definisce “traduttrice dell’invisibile”, ac­com­­pagnata dall’attrice Patri­zia Camatel». Da una parte, dunque «il potere malevolo, che va denunciato, e poi il potere dell’anima, benefico. Indaghiamo su tutte le possibili connessioni».

Accanto agli incontri, un ricco ventaglio di esperienze im­mersive: tre camminate tematiche (teatrale con il Teatro degli Acerbi, letteraria con Paolo Tibaldi, musicale con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa), laboratori sul gioco come strumento di ricerca identitaria condotti dal medico e psicoterapeuta Lu­ciano Fico insieme a Ema­nuele Galletto, esperto di game design, e ancora passeggiate letterarie e momenti di meditazione guidata.

Il teatro sarà protagonista con Paolo Tibaldi, che proporrà uno spettacolo-lezione pensato sia per le scuole sia per il pubblico cittadino. Non mancherà il cinema, con la proiezione del nuovo film di Remo Schellino e l’anteprima del documentario di Joshua Wah­len e Alessandro Seidita.

Musica, arte e spiritualità

La musica accompagnerà l’intera rassegna. Marco Farinella parlerà proprio del potere della musica, mentre il compositore Beppe D’Onghia guiderà il pubblico in un originale viaggio dentro il potere della canzone. Le formazioni corali dell’associazione Intonando proporranno due grandi produzioni: il “Messiah” di Han­del e uno spettacolo intitolato “Christmas Carols”, incentrati sul potere della profezia e dell’immaginazione.

Il programma prevede anche l’inaugurazione dell’installazione “Baccanti” di Emma Scarafiotti, realizzata in collaborazione con Lunetta11, e un evento realizzato con l’Ente Fiera di Alba che vedrà protagonista la semiologa Lau­ra Rolle.

Un bisogno di profondità

Va sottolineato il successo crescente del festival, che richiama ogni anno un pubblico nu­meroso e variegato. Non è scontato perché si trattano temi complessi, che non sono popolari nel senso commerciale del termine. Occhetto spiega: «Eppure c’è un bisogno reale di profondità. Le persone chiedono una lettura di sé stesse e del mondo molto più intensa di quanto si pensi. Questa domanda di senso è al centro della filosofia del festival. Ad Alba portiamo qualcosa che non c’era: la possibilità di confrontarsi con voci radicali e profonde del panorama culturale. Lo facciamo con una pratica di condivisione dal basso, popolare, che dimostra come proprio da lì possa nascere una nuova consapevolezza. La democrazia e la pratica civica hanno bisogno di questo. Mai come oggi c’è sete di spiritualità, di attenzione e di cura verso ciò che sembra di nicchia, ma che in realtà è necessario».

Una comunità che cresce

Nato inizialmente come intuizione di un piccolo gruppo, “Profondo Umano” è oggi una comunità vera e propria che cresce attorno al desiderio di pensare e di pensarsi. Lo testimonia la varietà del pubblico, composto da giovani, famiglie, studenti, professionisti, persone che forse non avrebbero mai varcato la soglia di un teatro, ma che trovano in queste serate un’occasione per vivere un’esperienza collettiva di riflessione e bellezza. «Il nostro obiettivo – conclude Occhetto – non è quello di fornire risposte preconfezionate, ma piuttosto formulare insieme domande migliori. Il potere di cui parliamo quest’anno è anche questo: la capacità di mettersi in ascolto, di aprirsi agli altri e di risvegliare le energie nascoste che possono infine trasformare il nostro presente».