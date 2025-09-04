«La Nocciola è la nostra anima: serve squadra»

Sulle colline della Langa il vento di fine estate muove appena le foglie dei noccioleti. I frutti sono caduti da poco, raccolti in parte, altri restano a terra, piccoli, leggeri, alcuni vuoti. Chi conosce queste colline sa che non è sempre stato così. La nocciola, qui, non è una coltura come le altre: ha plasmato il paesaggio e le comunità, ha reso possibile restare in collina quando le fabbriche della pianura attiravano manodopera e quando la viticoltura non bastava a sostenere tutte le famiglie. Oggi, però, questo patrimonio identitario sembra attraversare la sua stagione più difficile.

Gli agricoltori parlano di “anni neri”. Tre raccolti scarsi di fila, rese dimezzate o addirittura crollate a pochi quintali per giornata. Non basta la passione a tenere in piedi aziende che devono fare i conti con fertilizzanti, gasolio, manodopera. E non basta neppure l’orgoglio di coltivare la Nocciola Piemonte Igp, simbolo conosciuto nel mondo.

La realtà è che molti guardano ai propri campi con amarezza, qualcuno già pensa a smettere: «Un agricoltore resiste un anno, forse due, ma al terzo il conto economico non tiene più – racconta Nicoletta Ponchione (foto 1), vicepresidente vicario del Consorzio di Tutela Nocciola Piemonte –. Mancano le risorse per reinvestire in fertilizzazioni, potature e pratiche agronomiche: senza manutenzione il rischio è l’abbandono dei noccioleti». Il suo tono è quello di chi conosce da vicino la fatica di stringere i denti. Ma nelle sue parole c’è anche un invito a guardare oltre i confini della singola azienda: «Per troppo tempo il settore si è arroccato su posizioni contrapposte: i produttori insoddisfatti dei prezzi, l’industria alla ricerca di alternative meno costose. Così rischiamo che la Nocciola Piemonte venga sostituita da altre varietà estere più produttive. Dobbiamo smettere di pensare in piccolo e fare squadra davvero, come sistema nazionale».

Non un auspicio generico, ma un invito a superare divisioni che negli anni hanno indebolito la filiera. Eppure non sempre è stato così. Nel dopoguerra, quando la miseria spingeva molti contadini della Langa ad abbandonare le colline, un imprenditore intuì che quei frutti piccoli e preziosi potevano cambiare il destino di un territorio. Michele Ferrero trasformò la nocciola trilobata coltivata in Alta Langa nell’ingrediente principe di una crema che avrebbe conquistato il mondo: la Nutella. Con quella intuizione, i noccioleti divennero non solo fonte di reddito, ma simbolo di riscatto. Per decenni garantirono lavoro stabile a migliaia di famiglie, frenarono l’emigrazione, ridisegnarono l’economia agricola delle colline. È stato un impulso fondamentale: l’industria dolciaria e l’agricoltura camminavano insieme, e il legame tra Ferrero e i produttori rappresentava un modello di sviluppo unico in Italia. Una storia gloriosa che oggi deve fare i conti con molteplici fattori per continuare a essere scritta.

A dare la misura della crisi bastano pochi numeri. Andrea Rizzolo (foto 2), presidente della Commis­sione prezzi della Camera di Commercio di Cuneo, li legge con preoccupazione: 22 mila ettari in produzione, 100-120 mila quintali attesi. Una resa che si traduce in cinque o sei quintali per giornata, quando le annate buone ne davano più del doppio. «È un dato drammatico – sottolinea – che mette in ginocchio le aziende. È chiaro che i prezzi saliranno, anche per via del calo della produzione turca, ma non basta: la questione non è il prezzo, ma la sostenibilità delle aziende nel lungo periodo».

Camminando tra i noccioleti dell’alta Langa non è raro incontrare agricoltori che raccontano la stessa fatica: tre quintali qui, cinque là, qualcuno quasi si accontenta. Rizzolo non ci sta: «Se i noccioleti vengono abbandonati, non perdiamo solo reddito agricolo ma un presidio territoriale. Gli agricoltori sono sentinelle: mantengono i versanti, regolano le acque, tengono vive le co­munità. Se i giovani ve­do­no solo perdite, mollano. E senza agricoltura la collina si svuota». Non è solo un problema economico, ma sociale: i paesi rischiano lo spopolamento, i terreni l’abbandono, il paesaggio la sua fragilità.

Di fronte a queste difficoltà, la ricerca prova a tracciare un sentiero. Nei laboratori e nei campi sperimentali di Agrion si lavora a protocolli che possano rendere la corilicoltura più resiliente. Giacomo Ballari (foto 3), direttore della fondazione, lo spiega con chiarezza: «Non possiamo illuderci di eliminare del tutto i problemi, ma possiamo ridurre i danni. Il lavoro va fatto su tre fronti: fertilità dei terreni, vigoria delle piante e difesa da insetti e malattie. Dove queste pratiche sono state adottate, i danni quest’anno sono stati molto inferiori». Ballari cita esempi concreti: aziende che, grazie a potature attente, al rinnovo della chioma, a un uso migliore della sostanza organica nel terreno, hanno visto la produzione reggere. Non è una formula magica, ma la dimostrazione che cambiare approccio è possibile. «Abbiamo aziende che, pur nelle difficoltà, hanno ottenuto buoni risultati: significa che la strada è quella giusta, ma va percorsa tutti insieme».

Ma la ricerca guarda anche più lontano. «Non si tratta di Ogm, ma di selezioni e incroci naturali, evoluzione assistita. La Tonda Gentile è il nostro biglietto da visita nel mondo, sarebbe un errore abbandonarla. Dobbiamo renderla più resiliente ai cambiamenti climatici e alle nuove patologie. È un lavoro che darà frutti tra dieci anni, ma va iniziato subito». La difesa della Tonda Gentile, considerata insostituibile per qualità organolettiche, diventa un terreno di responsabilità condivisa: nessuno, né produttori né istituzioni, può permettersi di rinunciare a questo patrimonio.

A complicare il quadro ci sono le emergenze fitosanitarie. Cimice asiatica, oidio turco, balanino, citospora: un elenco che sembra non avere fine. «Il problema è che abbiamo sempre meno principi attivi a disposizione, mentre non esistono ancora soluzioni biologiche efficaci» sottolinea Ponchione. «Non è una questione ideologica: se non ho strumenti alternativi, come difendo la coltura?». Da qui l’interesse per tecniche innovative come la lotta con insetti sterili, già testata altrove, che potrebbe diventare un’arma in più contro le infestazioni. Sul campo, intanto, restano gli agricoltori. Uomini e donne che per decenni hanno creduto nella nocciola, che hanno investito in nuovi impianti, che hanno visto la superficie raddoppiare nel giro di vent’anni. Oggi quegli stessi impianti, spesso ormai obsoleti, chiedono cure e investimenti che molti non riescono più a garantire. «Abbiamo vissuto gli anni delle vacche grasse – ammette un produttore – e forse non abbiamo investito abbastanza in innovazione. Ora paghiamo il conto».

Tre voci, tre prospettive, ma una direzione comune: senza collaborazione non c’è futuro. Ponchione chiede unità e un consorzio più forte, Rizzolo invita i produttori a uscire dall’individualismo e a condividere dati, Ballari insiste sulla necessità di adottare nuove pratiche e guardare agli studi sulla genetica.

È un coro che racconta la stessa esigenza: trasformare la crisi in occasione di cambiamento. La Nocciola Piemonte Igp resta un’eccellenza mondiale, ma la sua sopravvivenza non è scontata. Servono ricerca, collaborazione, investimenti e politiche lungimiranti. Solo così la provincia di Cuneo potrà garantire un futuro a una coltura che non è solo economia, ma anche paesaggio, cultura e comunità. E le parole finali di Ballari suonano come un impegno collettivo: «Sarebbe da pazzi gettare la spugna. La Tonda Gentile è un patrimonio che non ha eguali al mondo. Oggi più che mai, serve il coraggio di costruirne il futuro».

Cortemilia festeggia la nocciola: «Abbiamo promosso tutto il territorio»

La 71ª edizione della Sagra della Nocciola di Cortemilia si è confermata un grande successo, attirando migliaia di visitatori nell’Alta Langa per oltre dieci giorni di festa. Il sindaco Roberto Bodrito, tracciando il bilancio della manifestazione, ha parlato di «un evento a 360 gradi, che promuove la nocciola ma anche tutto il nostro territorio, creando nuove opportunità turistiche e, chissà, anche residenziali». Cortemilia, riconosciuta “Comune Sostenibile” agli Expo Award 2025 e capitale indiscussa della Tonda Gentile, ha ospitato un programma ricchissimo: enogastronomia, cultura, spettacoli, momenti di approfondimento e intrattenimento per tutte le età. L’inaugurazione si è tenuta sabato 16 agosto, con la consegna della prestigiosa Nocciola d’Oro al maestro pasticcere Davide Malizia, otto volte campione del mondo e “Artista dello Zucchero” per il prossimo decennio. Madrina dell’edizione è stata Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024, che ha aperto ufficialmente la kermesse. Il sindaco Bodrito ha sottolineato l’importanza delle collaborazioni con altre regioni: «Quest’anno abbiamo avuto delegazioni da Liguria, Valle d’Aosta e Veneto. Questo arricchisce l’offerta culturale e gastronomica e rende la Sagra un evento di respiro sempre più ampio». La settimana è stata animata da showcooking, incontri culturali e momenti di convivialità, con l’apertura di “Casa Nocciola” nel Chiostro del Convento Francescano, gestita dalla Proloco. Domenica 17 agosto ha visto il ritorno del Corteo delle Nizurere e degli Sbandieratori di Alba, oltre a spettacoli teatrali per bambini e concerti serali. Tra gli appuntamenti clou, la seconda parte della Fiera ha portato sul palco due nomi di spicco della musica italiana: Sarah Toscano, giovane talento di Amici, e la grande Iva Zanicchi, che ha incantato il pubblico con un concerto gratuito al Parco La Pieve. Entrambi gli eventi hanno registrato un’alta affluenza, segno dell’appeal trasversale della manifestazione. Bodrito ha voluto ringraziare i 200 volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, insieme a sponsor privati, fondazioni e istituzioni: «Il loro impegno è un segnale forte di comunità e ci permette di mantenere alta la qualità della manifestazione anno dopo anno».