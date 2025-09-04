«“La Domenica Sportiva” è il grande romanzo popolare del calcio»

Dal microfono di “Radio Popolare” agli studi di “Rai 2”, passando per inchieste, cronache e documentari: il percorso di Paolo Maggioni è quello di un giornalista “a tutto tondo”. Oggi, il premio “Piero Dardanello” 2016 siede sulla poltrona che ha fatto la storia della televisione italiana: quella di conduttore de “La Domenica Sportiva”, accanto a Simona Rolandi. Lo abbiamo incontrato per parlare di emozioni, sfide e di quel calcio che – tra social, business e passioni – continua a essere specchio della società italiana.

Maggioni, che cosa rappresenta per lei l’approdo a “La Domenica Sportiva”?

«È una vetta. Dopo anni di lavoro come inviato e conduttore, trovarmi alla guida di un programma che fa parte della storia del nostro Paese è un traguardo straordinario. Ho seguito conclavi, elezioni, la pandemia da Codogno al milionesimo vaccina… e tanto sport, dalle feste scudetto al calcio internazionale. Un picco meraviglioso: spero di esserne all’altezza».

Con quali emozioni sta vivendo questa nuova avventura?

«Sono felice ed emozionato. Con Simona Rolandi siamo complementari: io porterò un pizzico di ironia e il mio sguardo laterale. E poi c’è una squadra fortissima: Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Gra­ziani, Stefano Sorrentino, Laura Barth, Mauro Ber­gonzi… ogni domenica sarà come sedersi in un salotto pieno di competenze e personalità».

Ci saranno sorprese in questa edizione della “Domenica Sportiva”?

«Lo studio è completamente rinnovato: luminoso, moderno, molto accogliente. Vo­gliamo che diventi un luogo familiare, in cui lo spettatore si senta parte di una conversazione viva e appassionata. Altre novità arriveranno durante la stagione: ci piace pensare che ogni puntata possa sorprendere il pubblico con qualche elemento nuovo».

Lei è partito da “Radio Po­polare”: che cosa le hanno lasciato quegli anni?

«Mi hanno insegnato l’essenza del mestiere. In radio devi arrivare diretto, con pochi mezzi ma tante idee. È una palestra straordinaria: impari a stare sul pezzo, a rispettare i tempi, a tenere sempre viva l’attenzione dell’ascoltatore. Quelle esperienze hanno costruito le basi del giornalista che sono oggi».

Come si racconta il calcio oggi, nell’epoca dei social?

«Con grazia e semplicità. “La Domenica Sportiva” entra nelle case degli italiani, anche di chi non vive di social, ma non possiamo ignorare questa dimensione. Bisogna lavorare sul linguaggio, evitando l’ipertecnicismo: il calcio è emozione, è linguaggio universale. Pasolini lo definiva l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Per me è un grande romanzo popolare, fatto di personaggi e storie. Questo vogliamo restituire al pubblico».

“La Domenica Sportiva” è in onda dal 1953: sente il peso di questa tradizione?

«È un’eredità enorme, ma la vivo come una ricchezza. Ogni volta che entro in studio penso a quante generazioni hanno guardato quelle immagini, magari in bianco e nero, in salotto con la famiglia. Oggi abbiamo più strumenti, più linguaggi, ma l’anima resta la stessa: raccontare lo sport agli italiani, con passione e rispetto».

Il calcio è spesso uno specchio della società. Lei è d’accordo?

«Assolutamente. Sport e calcio non vanno mai isolati dal contesto. Dentro ci sono cultura, economia, contraddizioni. An­che il business pesa sempre di più. Ma è proprio questa complessità che lo rende interessante da raccontare. Lo sport sa unire, ma riflette anche tensioni e trasformazioni della società. Il nostro compito è non di­menticare questa dimensione più ampia».

Che cosa significa preparare una puntata della “Domenica Sportiva”?

«Significa lavorare di squadra: dietro c’è una redazione piena di energie e competenze. Noi conduttori siamo la punta visibile dell’iceberg, ma tutto nasce da un lavoro collettivo: riunioni, scalette, confronti. L’obiettivo, in definitiva, è costruire un racconto equilibrato, che unisca approfondimento e leggerezza, senza mai dimenticare che la domenica sera deve essere anche intrattenimento».

Lo sport come linguaggio universale: si sente più narratore o cronista?

«Forse entrambe le cose. Il cronista deve dare i fatti, il narratore deve restituire emozioni. Il calcio ti obbliga a bilanciare i due piani: numeri e statistiche servono, ma senza dimenticare i volti, le storie, le passioni che rendono viva la partita. È questo che fa la differenza tra un tabellino e un racconto».

Guardiamo al campionato: che cosa ci aspetta?

«Un torneo equilibrato. Il Napoli ha una rosa fortissima e un allenatore che sa ripetere le vittorie. L’Inter vuole riscattarsi, la Juve con Tudor ha ritrovato la sua anima più autentica, il Milan è cresciuto molto. Sarà intrigante seguire la Roma di Gasperini, il ritorno di Sarri alla Lazio, e i percorsi di Bologna e Fiorentina. Infine, attenzione al Parma con Carlos Cuesta: a trent’anni allenerà giocatori più grandi di lui, una sfida affascinante».

Torniamo al 2016: che cosa ha significato per lei il premio “Dardanello”?

«Un grande onore e una sorpresa. Credo che sia stato apprezzato il lavoro alla Rai di Torino, tra gli scudetti della Juve di Allegri e il documentario “L’al­tro Grande Torino”. Quel riconoscimento mi ha permesso di avvicinarmi alla figura di Piero Dardanello e alla tradizione del giornalismo torinese: una scuola che mi ha insegnato a raccontare lo sport non solo come gio­co, ma come parte della nostra cultura. Conoscere firme prestigiose, colte e gentili, è stato un privilegio che porto con me ancora oggi». E in fondo, proprio il Premio “Dardanello” rappresenta un segnale forte della vitalità del giornalismo sportivo italiano. Basta guardare ai nomi che hanno ricevuto quel riconoscimento e che oggi occupano posizioni di rilievo: Federico Ferri, oggi direttore di “Sky Sport”; Giuseppe De Bellis, direttore di “Sky Tg24”; Matteo Marani, presidente della “Lega Pro”; Francesco Saverio Intorcia, caporedattore sport a “la Repubblica”; Arian­na Ravelli, vicedirettrice della “Gazzetta dello Sport”. Una galleria di firme e volti che conferma come quella targa non sia solo un premio alla carriera nascente, ma anche una promessa mantenuta di qualità, passione e impegno.

Paolo Roggero