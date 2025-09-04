Idee, stimoli, intuizioni Dedalus torna a Bra con il design diffuso

A Bra, torna Deda­lus, la rassegna che celebra il de­sign con uno sguar­do ampio, ironico e poetico, a distanza di oltre vent’anni dalla prima edizione. “Tutti designer”, il titolo di questa edizione, non è solo una provocazione: è un invito a guardarsi intorno, a riconoscere che progettare non è solo lavoro di professionisti, ma una modalità con cui ciascuno di noi abita il mondo.

Axel Iberti, direttore artistico della rassegna, la racconta con entusiasmo e se gli si chiede quale sia l’oggetto più sottovalutato che meriterebbe un premio di design, sorride: «A questa domanda bellissima, seppur provocatoria, Achille Ca­stiglioni, gigante del design, ha già risposto: mollette per stendere i panni, il campanello della bicicletta… oggetti anonimi, industriali, che però parlano del nostro quotidiano».

E qui sta il cuore del discorso: tutto è design. Dall’utensile più semplice alla grafica del nostro smartphone, dai software ai segnali, dai colori alla musica, tutto è progettato, tutto ha una forma pensata per entrare nella nostra vita. An­che noi siamo designer, ogni giorno: personalizziamo la casa, scegliamo un abito, co­struiamo la nostra “corazza” quotidiana. Dedalo, con il suo labirinto, è il primo designer della storia: crea, sbaglia, fugge, attraversa il Mediter­raneo e approda in Italia, dove la sua creatività continua a vivere.

“Tutti designer” raccoglie gran­di nomi del design italiano come Michele De Lucchi, Piero Gilardi, e insieme una nuova generazione di autori che riflettono sul nostro quotidiano e sulle urgenze che ci attraversano. Alcuni lo fanno con poetica introspezione, altri con l’accuratezza dell’industria, vincolati da materiali, mercati e funzionalità. Ma il filo conduttore è chiaro: progettare significa costruire, condividere, trasformare l’ordinario in straordinario. Dedalus vuole essere questo: un abito dell’abitare che ci rappresenti, un ponte tra maestri e giovani creativi, tra tradizione e innovazione.

Il design è comunità, scambio, coralità. Non si tratta solo di un autore, ma di una rete di mani, menti e storie che dialogano. Dedalus ha dimostrato vent’anni fa come il progetto italiano sappia diffondersi oltre le frontiere della città, portando stimoli, idee e intuizioni. Per Iberti «oggi questo spirito continua. A novembre la rassegna offrirà un secondo capitolo con le scuole di Bra, un approfondimento sulla grafica e un incontro sul paesaggio con un grande paesaggista contemporaneo. Perché il paesaggio non è solo estetica: influisce sulla vita, sull’economia, sull’agricoltura». E da presidente dell’Ente Fiera del Tartufo, il fresco incarico ricevuto dall’amministrazione di Alba, Iberti osserva che «il futuro del paesaggio Unesco va immaginato ora, con lungimiranza e cura».

Se Dedalo fosse tra noi oggi, quale oggetto di design gli regalerebbe? «Gli regalerei una macchina fotografica istantanea – dice – pochi scatti, ma preziosi: forse una testimonianza unica della civiltà». Insomma un’immagine che rende perfettamente il senso della rassegna: osservare il quotidiano con occhi nuovi, sorprendersi, progettare con meraviglia e consapevolezza.

Dall’8 settembre al 2 novembre, Palazzo Mathis ospita le opere dei maestri e dei nuovi autori italiani. «Questo nuovo viaggio ­– spiegano gli organizzatori – Dedalus lo fa partire dalle colonne d’Ercole segnate dalla filosofia progettuale di Michelangelo Pistoletto, la cui opera per Meta Memphis dà titolo a questa edizione 2025, Ettore Sottsass, Gaetano Pesce e Alessandro Mendini e punta la prua verso una nuova vibrante, febbricitante e ricca scena di autori italiani che da nord a sud attraccano a Bra».

Accanto ai grandi nomi, si incontrano le poetiche di Gio Tirotto, la precisione artigianale di Francesco Favaretto, la sostenibilità di Monoferments, la trasparenza ingannevole di Matteo Pellegrino, i nuovi vettori architettonici di Andrea Zambelli, e le creazioni poetiche e sorprendenti di Matteo Cibic, Mandalaki, Tobia Zam­botti, Thanos Zakopolus, Elisa Seitzinger, Alessio Sca­labrini, Antonio Aricò, Fe­derico Peric, Emanuele Ma­gini, Studio Lie­vito, Ano­therview, Studio Nucleo, Iammi Studio, Sara Ricciardi e Undesign. Ogni opera è un dialogo tra materia, immaginazione e funzionalità, tra industria e artigianato, tra innovazione e memoria mediterranea.

Il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Biagio Conterno salutano il ritorno di Dedalus come un segnale di vitalità culturale. «Dopo vent’anni, ospitare questa rassegna è un’emozione – afferma Fogliato –. Dedalus non celebra solo og­get­ti, ma idee e creatività, e ci ricorda quanto la cultura possa abitare ogni angolo della città».

Carla Ravera, presidente della Fondazione Pietro Fraire, aggiunge: «Dedalus è il ponte tra generazioni, tra memoria e futuro, tra maestri e giovani designer. È uno spazio dove il design diventa dialogo, scoperta e gioco». Ravera sottolinea anche l’importanza del sostegno delle tre Fondazioni bancarie: Fondazione C.R. Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Ri­spar­mio di Cuneo. «Il loro supporto ci permette di pensare in grande e di mostrare il design come esperienza viva».

Dedalus 2025 è quindi un viaggio nel tempo e nello spazio del design italiano, un labirinto di creatività in cui ognuno può riconoscersi. Perché, come ricorda Iberti, siamo tutti designer: nelle piccole scelte quotidiane, nei grandi progetti, nel modo in cui abitiamo il mondo. A Bra, tra stanze, laboratori e opere, il filo di Dedalo guida i visitatori in un percorso che unisce storia, futuro, poesia e ironia, invitandoci a guardare il quotidiano con occhi nuovi.

La mostra sarà visitabile dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18, con aperture straordinarie in occasione di eventi come Cheese, per un’esperienza che intreccia design, arte e vita quotidiana, ricordandoci che progettare è so­prattutto un modo di guardare il mondo.