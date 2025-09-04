Giro, Tour e Vuelta il ciclismo in Granda è numeri e cuore

C’è una terra do­ve le salite non sono osta­coli, ma promesse. Dove ogni tornante racconta una storia, ogni discesa è liberazione, ogni pedalata è un atto d’amore. È la provincia di Cuneo, che da oltre trent’anni ha scelto il ciclismo non solo come sport, ma come linguaggio, visione e strategia. Lo sa bene Fer­ruccio Dardanello, presidente emerito della Camera di Commercio, ani­ma storica della promozione territoriale: «Ricordo ancora quando mio fratello Piero (direttore di Tuttosport dal 1982 al 1993, ndr) mi disse: “Il tuo compito è promuovere nel mondo la tua comunità. Ma per farlo servono risorse, e spesso non le hai. Se però utilizzi i grandi eventi sportivi, ottieni una visibilità universale. E il ritorno d’immagine che ne deriva può trasformare la tua terra in una meta amata, vissuta e frequentata”». Piero aveva ragione. Vi­sio­ne che, curva dopo curva, ha fatto di Cuneo una delle capitali italiane ed europee del cicloturismo, in grado di coniugare sport, cultura, na­tu­ra e gastronomia.

Gli eventi parlano chiaro: Gi­ro d’Italia (nella sua storia ultracentenaria 83 località di tappa tra partenze e arrivi nella Granda), Tour de Fran­ce, Granfondo Fausto Coppi, Granfondo Alpi del Mare, Scalate Leggendarie delle Terre del Monviso, Ve­loViso. E soprattutto La Vuelta a E­spa­­ña 2025, che con la spettacolare tappa Alba – Li­mone Piemonte ha acceso, come col Tour 2008 e 2024, i riflettori internazionali su queste strade. Un investimento da 4,5 milioni di euro da parte della Regione Piemonte ha generato ricadute stimate in oltre 84 milioni, con un moltiplicatore record: ogni euro investito ne ha fruttati quasi 8. Non solo pedalate: è economia che corre più veloce di un gruppo lanciato in volata. La Vuelta ha portato oltre 1.200 posti di lavoro temporanei e stagionali, un incremento del 15% nelle prenotazioni alberghiere estive e una copertura mediatica planetaria con più di 40 emittenti internazionali.

«Negativo che non ci fosse la Rai» dicono praticamente al­l’u­nisono Dardanello e il presidente degli enti montani italiani, l’Uncem, Marco Busso­ne. Ogni curva, ogni salita e ogni piazza attraversata di borghi e città è diventata un palcoscenico internazionale.

Ma dietro i numeri c’è il cuore. C’è il Fauniera, oggi meta iconica di ciclisti da tutto il mondo. Un colle che “non esisteva” ufficialmente fino al 1999. Dardanello: «Quando un cartografo della Gazzetta dello Sport, fra una “C. Font Niéra” e una “Punta Fauniera”, inventò il nome con un semplice tratto di penna». Da allora è diventato leggenda. Marco Pantani, che qui ha scolpito una delle sue imprese, ha trasformato quella salita in un altare di passione. La statua del Pirata, voluta tre mesi dopo la sua scomparsa in un livido giorno di San Valentino, accoglie ogni anno migliaia di pellegrini del pedale che salgono a cercare un frammento di mito. Pantani non è solo un nome: è un sentimento, un’eco di sfide che ancora oggi richiama professionisti, amatori e curiosi che vogliono misurarsi con la storia del ciclismo.

Il ciclismo in Granda è epica popolare, ma anche turismo concreto. Daniela Salvestrin, direttrice Atl Valli di Cuneo, racconta: «Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un +27% di presenze cicloturistiche. La spesa media è di 110 euro al giorno, abbiamo oltre 200 strutture bike-friendly e più di mille chilometri di percorsi segnalati». Dati che trasformano la bicicletta in un motore silenzioso ma potentissimo: porta indotto, lavoro, sviluppo. L’effetto si vede nei piccoli borghi, dove nascono negozi specializzati, laboratori di riparazione e servizi dedicati al ciclista, e dove le piazze si animano nei week-end di gara come nei festival di paese.

E non è solo una questione di grandi eventi. Il calendario è fitto di appuntamenti che intrecciano sport, cultura e socialità. La Granfondo Fau­sto Coppi, nata a Cuneo e diventata internazionale, por­ta in città e sulle montagne ciclisti da oltre 30 Paesi, generando un indotto stimato in 3 milioni di euro. Le Sca­la­te leggendarie delle Terre del Monviso, nate nel 2022, han­no già raddoppiato i partecipanti in tre anni: da 800 a ol­tre 1.500, tra e-bike, mu­sco­lari, monopattini e persino vecchie Graziella. Davide Rossi, uno degli organizzatori, lo dice con orgoglio: «Ab­bia­mo avuto bambini in carrellino, pensionati con bici elettriche, sportivi di 91 anni. In quota si chiacchiera, si affetta salame, ci si gode il panorama. È una festa più che una gara».

A fianco, per esempio, progetti come VeloViso valorizzano il Monviso con itinerari cicloturistici, e circuiti giovanili portano famiglie intere a scoprire le montagne. Tutto concorre a un’immagine di provincia dinamica, capace di accogliere il turista esperto ma anche il ciclista della domenica. Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sottolinea: «I ciclisti non cercano solo chilometri, ma esperienze. Si alzano presto, pedalano, e poi pranzano nelle nostre trattorie, gustando piatti autentici. È la strada perfetta per un turismo sostenibile». Qui il vino e la cucina non sono in competizione con l’outdoor: sono parte dello stesso racconto. Si pedala tra i filari, si suda in salita, si brinda a tavola. Un equilibrio unico, che trasforma ogni viaggio in un’esperienza sensoriale completa.

E mentre gli stranieri scoprono le colline delle Langhe come destinazione da vivere tutto l’anno, i grandi colli alpini continuano a fare da richiamo epico. Colle dell’Agnello, Sampeyre, Fauniera: salite che sono diventate un marchio, capaci di competere con Trentino e Dolomiti. «Abbi­a­mo tutto – dice ancora Dar­danello – salite leggendarie, paesaggi mozzafiato, strutture ricettive, eventi internazionali. Non ci manca nulla. E abbiamo qualcosa in più: la passione della nostra gente».

Il ciclismo, in fondo, è anche leggerezza. Nelle immagini delle Scalate Leggendarie si vedono file di bici che salgono tranquille, con famiglie intere che si fermano a ogni curva. E c’è chi scherza: «Da noi il ristoro non è con barrette energetiche, ma con pane e salame – Rossi ride – il pane e salame in quota è diventato un’esperienza gourmet. È lo spirito dell’Eroica, ma in salsa piemontese».

Ci sono anche i grandi sogni. Nel 2004 Mondovì e Cuneo sfiorarono il Mondiale di ciclismo, superati solo da Verona. «Un’amarezza che porto ancora dentro», confessa Darda­nello. Ma oggi quell’obiettivo torna possibile: il Piemonte ha infrastrutture, organizzazione, passione. E il sogno di candidarsi resta vivo, con la speranza di vedere la provincia di Cuneo protagonista di un evento mondiale e ancora una volta sotto i riflettori internazionali.

I numeri rafforzano la narrazione: il Giro d’Italia, nelle sue tappe cuneesi, genera mediamente tra 6 e 10 milioni di euro di indotto. Le Scalate Leggendarie, pur essendo e­ven­ti giovani, hanno già creato un movimento che contagia altri territori, come il Pine­ro­lese. La quinta edizione della borsa internazionale del turismo outdoor – Buy Out­door, che sarà ospitata dal 15 al 18 settembre nella Chiesa di San Francesco a Cuneo, fin dagli anni passati ha già portato tour operator internazionali a scoprire il territorio. Le nuove ciclovie, come la Sviz­zera – Mare che parte da Locarno e arriva fino a Nizza passando nella Granda per la Valle Tanaro, promettono un futuro fatto di pedalate lente e sostenibili. Anche le iniziative di educazione ambientale e bike school hanno registrato una crescita del 35% negli ultimi due anni, formando nuovi ciclisti e futuri ambasciatori del territorio.

Il sogno del Fauniera come ciclovia più alta d’Europa non è un vezzo da alpinisti del pedale. È il simbolo di una provincia che vuole guardare lontano. Con il vento in faccia, il cuore in salita e lo sguardo oltre l’orizzonte. Perché in provincia di Cuneo il ciclismo non è solo un mezzo. È un fine. È identità, economia, racconto. È il modo in cui una comunità ha scelto di non restare ferma. Di salire, sempre. E mentre il sole cala sulle valli, tra vigneti, pascoli e montagne, le biciclette continuano a correre, a trasformare ogni curva in un’emozione, ogni salita in leggenda e ogni pedalata in memoria. E in questo intreccio di mito, numeri, storie e panorami, la provincia di Cuneo dimostra che il ciclismo non è solo uno sport: è cultura, è memoria, è futuro.