Ecostalla, la sfida che trasforma fragilità in fiducia

A Fossano e Cer­vasca il lavoro, la sostenibilità e l’inclusione han­no trovato una casa comune. È qui che nasce Ecostalla, il progetto della Cooperativa “I Tesori della Terra”, sostenuto da Fonda­zione Crc, Banca Crs, Intesa Sanpaolo e Sella Sgr, che unisce innovazione agricola, rispetto per l’ambiente e percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili. Alla guida c’è Maurizio Bergia: educatore di formazione, con alle spalle un lungo impegno come assessore alle politiche so­ciali e al lavoro del Comune di Fossano, ha dedicato la sua vita professionale al­l’ascolto e all’accompagnamento delle persone più fragili. Oggi, da presidente della cooperativa “I Tesori della Terra”, continua a intrecciare la sua esperienza personale con la missione sociale di un’impresa che coniuga agricoltura biologica, inclusione lavorativa e innovazione sostenibile. Nell’intervista scopriremo come un’idea nata tra esperimenti e fatiche quotidiane sia oggi diventata un modello concreto di economia circolare e sociale.

Quali sono le radici del suo impegno nel sociale?

«Arrivo da un altro mondo: ho iniziato come educatore, lavorando in un centro diurno per persone con disabilità, poi mi sono laureato in Scienze dell’Educazione e ho intrapreso anche un im­pegno politico, come assessore alle politiche sociali e al lavoro a Fossano per tredici anni. In quel periodo ho incontrato migliaia di persone, ascoltando storie di fragilità economiche ed educative. È lì che ho compreso il valore del lavoro come strumento di dignità e di rinascita. Dopo l’esperienza amministrativa mi sono concentrato sul mondo cooperativo, soprattutto con “I Tesori della Terra” e la cooperativa “Il Ramo”».

Che cosa rappresenta oggi la cooperativa “I Tesori della Terra” per il territorio?

«Siamo nati nel 2001 dall’unione di due aziende agricole che avevano sperimentato percorsi di agricoltura sociale. Oggi contiamo 25 dipendenti e oltre 80 persone inserite in percorsi di inclusione, tra lavoratori, volontari, ragazzi in servizio civile e famiglie che accolgono. Trasformiamo ogni giorno circa 5mila litri di latte biologico, produciamo yogurt e formaggi consegnati in Italia sia nella grande distribuzione sia nelle mense scolastiche. Siamo un’impresa che sta sul mercato con la qualità e la trasparenza, ma che non di­mentica mai la propria missione sociale».

Che cos’è Ecostalla e perché è considerata un’innovazione?

«È una stalla costruita interamente in legno, decostruibile, con lettiera in compost organico che riduce le malattie degli animali e migliora la qualità del latte. È un modello di allevamento a zero consumo di suolo e a basso impatto ambientale, che usa anche energia rinnovabile. Ma Ecostalla non è solo tecnologia: è soprattutto un laboratorio sociale, un luogo dove il lavoro diventa inclusione. Prevede infatti tirocini retribuiti per persone con disabilità, fragilità, dipendenze o percorsi mi­gra­tori, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio. Vogliamo che il lavoro sia un ponte: chi oggi è fragile, domani possa camminare sulle proprie gambe».

Qual è il valore di questo progetto in un territorio dove le fragilità sociali sono tante?

«Solo nella provincia di Cuneo oltre 40mila persone sono assistite dai servizi sociali. In questo contesto, iniziative come Ecostalla hanno un valore strategico. Noi diciamo che Ecostalla è molto più di una stalla: è un luogo dove si coltiva fiducia. Qui non ci limitiamo a dare occupazione, ma costruiamo relazioni, restituiamo orizzonti. È la dimostrazione che impresa e inclusione possono convivere e rafforzarsi a vicenda».

Come riuscite a competere sul mercato con queste logiche?

«È vero, i nostri concorrenti hanno budget pubblicitari enormi. Noi non possiamo competere su quello. Ma la nostra forza è la qualità dei prodotti, il biologico certificato, la trasparenza. Chi compra i nostri yogurt e formaggi lo fa prima di tutto perché sono buoni. Poi, scoprendo la nostra storia, trova un motivo in più per sceglierci. Non vendiamo solidarietà come etichetta di marketing: vendiamo prodotti che stanno sul mercato e che in più hanno un’anima».

Può raccontarci un episodio che riassume lo spirito della cooperativa?

«Un ragazzo straniero, arrivato da un percorso difficile, senza documenti e con un decreto di espulsione, ha fatto con noi un anno di tirocinio. Oggi lavora in una grande multinazionale e fa anche volontariato. Oppure penso a una persona che viveva in strada e che, grazie al lavoro in cooperativa, è diventata prima tirocinante, poi dipendente, fino a decidere di diventare socio mettendo la sua piccola eredità nel capitale sociale. Questi non sono solo numeri: sono vite che ripartono».

L’Ecostalla di Cervasca non è solo una stalla, non è solo un progetto agricolo. È un seme di futuro piantato in una terra che ha scelto di credere nella dignità delle persone, nella forza delle relazioni e nella sostenibilità come orizzonte. Maurizio Bergia e i suoi collaboratori dimostrano che si può fare impresa senza perdere l’anima, che il lavoro può essere cura, che un animale allevato con rispetto e una persona accolta con fiducia possono raccontare la stessa storia: quella di una comunità che non lascia indietro nessuno.

E, come ricorda lo stesso Bergia, «oggi non ha più senso distinguere tra profit e no profit: esistono solo due tipi di imprenditori, quelli che predano e quelli che sviluppano. Noi vogliamo appartenere a chi costruisce, non a chi consuma. Perché un’impresa non vale soltanto per i numeri che produce, ma per la vita che riesce a generare attorno a sé».