Custodi del bosco salvano bellezza nel Monregalese

A Torre di Mondo­vì, in una luminosa mattina di fine estate, ci accoglie Miranda Tomatis nella piccola piazzetta dell’Unicorno, un angolo del paese che sembra uscito da un libro di fiabe. Con un sorriso gentile, fa salire su un fuoristrada me e il mio operatore, e ci conduce lungo sentieri silenziosi, tra salite polverose e curve strette, fino a raggiungere il cuore di un bosco antico. Qui, tra alberi secolari dalle chiome ampie e radici profonde, si respira un’aria diversa: il tempo rallenta, i rumori si attutiscono e ogni cosa sembra custodire un se­greto. È un bosco incantato, ricco di biodiversità, di muschi morbidi e farfalle che danzano leggere tra le felci. Tutto appare ordinato, curato con una dedizione silenziosa ma evidente. Miranda ci osserva e, come leggendo nei nostri occhi lo stupore, dice: «Il nostro obiettivo è proteggere questo luogo, cu­stodirlo come si fa con un antico tesoro. Veniamo qui tutte le mattine e restiamo quasi tutto il giorno. Il castagneto è come una famiglia». Accanto a lei c’è Guido Gonella, arrivato da Mo­naste­ro di San Biagio. Ha le mani segnate dal lavoro e la voce calma di chi ha imparato a parlare il linguaggio degli alberi.

«Il custode deve guardare al futuro. I frutti del nostro lavoro si vedranno molti anni dopo».

I Custodi dei Castagne­ti – ci racconta – sono nati in Valle Mongia. «All’inizio eravamo pochi, ma piano piano ci siamo allargati a tutte le valli del Monregalese. Oggi facciamo parte dei Presìdi di Slow Food, una rete che parte dal Trentino e attraversa tutto l’arco alpino, la Calabria, fino a raggiungere la Sicilia. In questa zona siamo circa centocinquanta persone, tutte con lo stesso scopo: salvare i castagneti dall’abbandono, soprattutto quelli più antichi, quelli che raccontano storie. Le piante di castagno qui sono domestiche – continua Guido – perché un tempo venivano innestate. Se non vengono curate dalla base, iniziano a spuntare dei polloni che possono portare alla morte della pianta madre. Questo è uno dei nostri principali problemi. Molte aziende locali vivono ancora di castagne: magari non tutto l’anno, ma in buona parte sì. Spesso è un secondo lavoro per agricoltori che coltivano anche ortaggi, frutta o si occupano di ospitalità».

«Negli ultimi anni – dice Mi­randa – sta crescendo una nuo­va coscienza verso il bosco. E questa è una speranza. Ci sono tanti giovani che si stanno av­vicinando a questo mondo: i giovani che tornano alla montagna dopo aver studiato vedono questi posti con occhi diversi».

«Uno dei nostri obiettivi è proprio questo – aggiunge Guido – trasmettere il sapere a chi verrà dopo di noi, per non lasciare che tutto si perda. Negli anni 70 e 80, quando tanti hanno lasciato la campagna per lavorare in fabbrica, si è interrotta una catena di conoscenze che passava da nonno a nipote. Una generazione ha perso il treno… e quel treno non è più tornato. Ma oggi qualcosa si muove. La castagna, purtroppo, da queste parti ha un valore economico limitato, perché ce ne sono tante. Ma le nuove generazioni stanno imparando a integrare il reddito, abbinando il lavoro nel bosco con attività come l’agriturismo, la ri­storazione o la vendita diretta di frutta e prodotti locali».

«Noi che facciamo parte dei Cu­stodi – conclude Miranda, guardando il castagneto come si guarda un amico – crediamo in ciò che facciamo. Questo bosco è un’opera d’arte che la natura ci ha donato, e noi ab­biamo il dovere di proteggerla, curarla, amarla. È il nostro modo di dire grazie». E mentre ci incamminiamo verso la radura, tra i profumi di terra bagnata e foglie secche, ci rendiamo conto che non abbiamo semplicemente visitato un bo­sco. Abbiamo incontrato una co­munità, un piccolo esercito silenzioso che ogni giorno lavora per difendere un pezzo di mondo. Noi, alieni che viviamo la montagna in modo superficiale, abbiamo bisogno di queste lezioni. Solo quando impareremo a capire cosa si nasconde dietro ogni albero, ogni riccio di castagna, o dietro un gregge di pecore, potremo davvero comprendere che anche un piccolo filo d’erba ha un senso, un valore, un perché.

Bruno Murialdo