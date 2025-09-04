Calcio Regionale e Provinciale: ufficiali le date di gironi e calendari

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha pubblicato le date di pubblicazioni di gironi e calendari dei seguenti campionati.
|Under 19 Provinciale
|inizio 4 Ottobre 2025 – gironi e calendari 30 Settembre 2025
|Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e terza categoria
|Inizio e gironi a discrezione di ogni singola Delegazione Provinciale/Distrettuale
|Eccellenza Calcio Femminile
|inizio 21 Settembre 2025 – calendario 12 Settembre 2025
|Promozione Calcio Femminile
|da stabilire con le società partecipanti
|Terza categoria
|inizio 21 Settembre 2025 – gironi 11 Settembre e calendari 15 Settembre 2025
|Juniores Femminile
|da stabilire con le società partecipanti
|Coppa Italia Eccellenza Calcio Femminile
|da stabilire con le società partecipanti
|Coppa Italia Promozione Calcio Femminile
|da stabilire con le società partecipanti
|Under 18 Regionale
|Inizio 21 Settembre 2025 – gironi e calendari 13 Settembre 2025
|Campionati Provinciali Under 17, Under 16 e Under 15
|Inizio 20/21 Settembre 2025 – gironi e calendari 15 Settembre 2025
|Fasi di qualificazione Under 14 Regionale
|Inizio 14 Settembre 2025 – gironi e calendari 8 Settembre 2025
|Torneo pre Campionato Under 14 Provinciale
|inizio 21 Settembre 2025 – gironi e calendari a discrezione delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali