Calcio Regionale e Provinciale: ufficiali le date di gironi e calendari

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha pubblicato le date di pubblicazioni di gironi e calendari dei seguenti campionati.

Under 19 Provinciale inizio 4 Ottobre 2025 – gironi e calendari 30 Settembre 2025
Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e terza categoria Inizio e gironi a discrezione di ogni singola Delegazione Provinciale/Distrettuale
Eccellenza Calcio Femminile inizio 21 Settembre 2025 – calendario 12 Settembre 2025
Promozione Calcio Femminile da stabilire con le società partecipanti
Terza categoria inizio 21 Settembre 2025 – gironi 11 Settembre e calendari 15 Settembre 2025
Juniores Femminile da stabilire con le società partecipanti
Coppa Italia Eccellenza Calcio Femminile da stabilire con le società partecipanti
Coppa Italia Promozione Calcio Femminile da stabilire con le società partecipanti
Under 18 Regionale Inizio 21 Settembre 2025 – gironi e calendari 13 Settembre  2025
Campionati Provinciali Under 17, Under 16 e Under 15 Inizio 20/21 Settembre 2025 – gironi e calendari 15 Settembre 2025
Fasi di qualificazione Under 14 Regionale Inizio 14 Settembre 2025 – gironi e calendari 8 Settembre  2025
Torneo pre Campionato Under 14 Provinciale inizio 21 Settembre 2025 – gironi e calendari a discrezione delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali

