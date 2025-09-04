Bastia Mondovì, tradizione e tesori tra le colline monregalesi

Mostra dell’Uva e del Vino sono l’occasione più ghiotta per scoprire sapori e bontà

Il piccolo abitato di Bastia Mondovì è incastonato tra le dolci colline del Monre­ga­­le­se: da un lato lo sguardo si perde in direzione della pianura e della Langa; dall’altra, il profilo del Monviso e dell’arco alpino. Proprio in località San Bernardo, dove sorge il Sacrario Partigiano costruito tra il 1947 e il 1951 in onore dei partigiani e dei caduti del 1° Gruppo Divisioni Alpine, si gode di un punto di osservazione strategico e impareggiabile.

In questo borgo si tramandano le tradizioni agricole antiche, come dimostra la Mostra del­l’Uva e del Vino in programma domenica 14 settembre. Un pre­ludio d’autunno che richiama l’attenzione sulle tipologie di cultivar e sulle strumentazioni agricole del tempo passato.

Tra i tesori di Bastia, spicca senz’altro la Chiesa di San Fiorenzo.

Situata nella campagna che costeggia il fiume Tanaro, a fianco del piccolo cimitero di Bastia Mondovì, la Chiesa di San Fiorenzo custodisce un capolavoro dipinto, unico nel panorama artistico della seconda metà del 1400 in Piemonte. L’originaria struttura, datata X secolo, era un “martirium”, cioè una piccola edicola che custodiva la tomba di San Fiorenzo martire. Ampliata nel secolo successivo con una costruzione quadrangolare voltata a crociera, questa parte di­ven­tò, nel corso del Quattro­cen­to, il presbiterio ­del­la chiesa definitiva, come ci appare oggi, con l’edificazione della grande aula rettangolare.

L’interno, compiuto nel 1472 e probabilmente commissionato dal conte Bonifacio della Torre, meraviglia per lo straordinario ciclo di affreschi che coprono una superficie di oltre 300 metri quadrati. L’opera pittorica mostra ancora i brillanti colori delle origini, quando le umili popolazioni locali apprendevano i contenuti dei libri sacri attraverso le immagini figurate di queste vivide rappresentazioni.

Tra le immagini dipinte nella contro-facciata si trovano alcune scene della vita della Vergine e dell’infanzia di Gesù, mentre sulle altre pareti sono rappresentate le storie di San Fiorenzo e di Sant’Antonio Aba­te, e gli episodi della passione, morte e risurrezione di Cristo. La parte più suggestiva è la raffigurazione dell’Inferno e del Paradiso: la “Gerusalemme Ce­leste”, luogo sereno e ordinato che spetta a coloro che sulla terra hanno compiuto opere di misericordia, si contrappone alla visione caotica della dannazione, in cui coloro che si sono macchiati dei sette vizi capitali finiscono nelle fauci di Lucifero per poi essere torturati dai diavoli. Nell’arco trionfale, nelle pareti e nella volta del presbiterio, sono dipinte altre pregevoli rappresentazioni del­la Madonna, dei Santi, degli Evangelisti ed un’intensa crocifissione. Orari: da aprile a ottobre domenica e festivi ore 15 – 19. Visite guidate su prenotazione. Prima di partire è consigliabile verificarne l’apertura contattando il numero: 338-4395 585

Il sindaco Rocca: «Mettiamo in mostra bellezza, gusto e unicità»

«L’edizione 2025 della Mostra dell’Uva e del Vino», sottolinea il primo cittadino di Bastia Francesco Rocca (in foto a lato), «grazie al prezioso supporto del Consiglio Regionale del Piemonte e di Fondazione Crc, si presenta ancor più ricca di esperienze che alternano eventi culturali, musicali e tradizionali, ad un percorso gastronomico per le vie del paese, impreziosito dalla possibilità di degustazioni eccellenti. Domenica 14 settembre Bastia dunque rinnoverà la sua ospitalità nella certezza di offrire con schiettezza e semplicità l’unicità del suo territorio».