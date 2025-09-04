Alba dei Campioni il derby milanese chiusura perfetta

Sport, divertimento e spettacolo per una giusta causa. Sono stati questi gli ingredienti principali della quarta edizione del torneo “Alba dei Campioni” (27 – 30 agosto). La rassegna organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro in collaborazione con Alba dei Campioni Ssdarl e supportata da Albese 1917 Ssdarl, che si è tenuta tra Cuneo e Alba, è stata senza dubbio un successo. Sono state dodici le gare, giocate tra l’Augusto Manzo di Alba, il Fratelli Paschiero e il campo sportivo di Madonna del­l’Olmo di Cuneo, in cui protagoniste sono state le formazioni Under 16 di nove società professionistiche italiane: Ac Milan, Atalanta Bc, Fc Internazionale, Juventus Fc, Ss Lazio, Ssc Napoli, Torino Fc, Us Cremonese e Us Catanzaro 1929.

Prima però di riavvolgere il nastro e “andare a scoprire” cosa è successo sul rettangolo verde è doveroso fare un passo indietro e sottolineare l’importanza della Fondazio­ne, oggi presieduta da Mas­simo Mauro. Nata nel 2003 con l’obiettivo di contribuire ad arrivare ad un farmaco per gli ammalati di Sla. La Fon­dazione Vialli e Mauro oggi continua a giocare partite importanti per supportare la prevenzione e la cura del cancro, finanziare la ricerca di eccellenza sulla Sla, promuovere lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale.

Il ricavato della manifestazione sportiva ap­pe­na andata in archivio è stato infatti devoluto ai progetti della Fon­da­zione a favore dell’Istituto di Candiolo-Ircss. A supportare la macchina organizzativa non è mancato il sostegno delle società dilettantistiche e delle istituzioni locali con il patrocinio dei Comuni di Alba e Cuneo e il contributo della Fondazione CRC. Ai nostri microfoni, Massimo Mauro ci ha racconto la sua personale soddisfazione: «Alba e Cuneo sono due città meravigliose che danno una grande possibilità ai giovani italiani di cimentarsi in questo torneo. Vedere tanti giovani di quindici/sedici anni dare tutto per vincere è stato bello. Lo scopo è, come al solito, nobile ed è quello di dare la possibilità all’Istituto di Candiolo di avere strumenti ancora più efficienti per la cura del tumore al pancreas».

IL TORNEO

La formula del torneo è molto semplice: nove squadre divise in tre gironi. Ogni partita, a partire da quelle della prima fase dalla durata di 60 minuti con due tempi da 30, è fondamentale se si vuole continuare a sognare. Le squadre non hanno tempo per fare calcoli, ma devono trovare subito le chiavi giuste per realizzare un gol in più degli avversari. Alla fase ad eliminazione diretta accedono la prima classificata di ogni girone e la miglior seconda. Neanche il tempo instabile delle prime giornate ha fermato lo spettacolo e la pioggia di reti. Al termine dei tre triangolari, hanno strappato il pass per le semifinali Ata­lanta, Milan, Inter e Lazio. Hanno invece salutato Na­poli, Torino, Cremonese, Ju­ventus e il Catanzaro, società che come lui stesso ci ricorda, ha dato tanto a Mauro: «Mi ha fatto piacere invitare il Ca­tanzaro (società della sua città natale con cui l’ex centrocampista ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, ndr), sono ragazzini che Juve, Inter e Milan le vedono solo in televisione, confrontarsi con i pari-età di queste realtà è stata per loro una grandissima esperienza».

Le semifinali Milan-Lazio e Inter-Atalanta non hanno deluso le aspettative. Mentre i rossoneri hanno centrato l’atto conclusivo con una bella rimonta che li ha visti passare in 15 minuti del secondo tempo dallo 0-1 al 2-1, l’Inter ha domato la Lazio, con lo stesso risultato della prima semifinale, senza però andare mai sotto nel punteggio.

Così, sabato 29 agosto alle 17, davanti al pubblico delle grandissime occasioni all’impianto sportivo albese di San Cassiano si è giocato il Derby della Madonnina. L’Inter allenata da Paolo Dellafiore, nel corso degli 80 minuti regolamentari, è passata due volte in vantaggio, ma il Milan di Marco Parolo, grazie alla doppietta di uno strepitoso De Nicola, ha portato il match ai tiri di rigore.

La lotteria dei penalty ha regalato ai nerazzurri, dopo le finali perse, il primo Alba dei Campioni. A salire ancora una volta in cattedra è stato l’estremo difensore Matias Bettinelli, autore di un torneo con i fiocchi che gli è valso il titolo di Mvp.

I classe 2010 dell’Inter, campioni d’Italia Under 14 e Under 15, si confermano una corazzata del nostro calcio giovanile.

Sul manto erboso dell’A­u­gusto Manzo, hanno preso parte alle premiazioni Mas­simo Mauro, Enrico Valla­rolo, vice presidente della Fondazione, Riccardo ed Edoardo Vialli, nipoti di Gianluca, Francesco Cappel­lo, vice presidente Fonda­zi­one Crc, gli assessori allo sport di Alba e Cuneo, Davide Tibaldi e Valter Fantino, la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il noto giornalista Xavier Ja­cobelli ha conferito il riconoscimento di miglior giocatore al portiere dell’Inter e, intercettato dai nostri microfoni, ha rimarcato l’importanza di dare una possibilità ai giovani calciatori italiani: «Non è vero che il nostro calcio non ha talenti. L’importante è, dopo averli scoperti, valorizzarli. Questo torneo ne è la dimostrazione».