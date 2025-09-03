Il Museo del Giocattolo di Bra riapre con una mostra sui soldatini

Dopo la pausa estiva il 7 settembre 2025 riaprirà i battenti il Museo del Giocattolo di Bra, e lo farà con una grande sorpresa. Nella sala recentemente adibita alle esposizioni temporanee, verrà infatti allestita una mostra dedicata al soldatino storico, sia da gioco che da collezione ed esposizione. Saranno presenti sia pezzi provenienti da collezioni private (la maggior parte sono gentile concessione di Paolo Di Marco) che appartenenti a quella del museo in quanto frutto di donazioni.

Fino al 30 novembre saranno esposti soldatini di diverse epoca e marche storiche come le francesi Querilou e MdM e Starlux, le inglesi Britain, Tradition e Stadden; non mancheranno anche gli italianissimi soldatini Airfix, compagni di giochi di tanti bambini degli anni 60/70. Ci saranno anche figurini da esposizione, frutto del lavoro attento e preciso di artisti miniaturisti, punto di contatto tra l’hobby e l’arte.

Il museo riaprirà al pubblico con i consueti orari (accesso solo con visita guidata nei seguenti orari: 10,30 – 11,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30) con ingresso gratuito per i residenti a Bra, disabili con un familiare o altro accompagnatore, minori di 12 anni, possessori Carta Famiglia 6G – Forum Associazioni familiari, soci dell’Associazione “Amici dei Musei” di Bra e possessori della Carta Abbonamento Musei Piemonte. Per tutti gli altri, il biglietto di accesso al singolo museo costa 5 euro con la possibilità di acquistare un biglietto unico per l’accesso a tutti i musei civici al costo di 10 euro.