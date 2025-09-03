Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo alla Douja d’Or 2025

Nel programma della Douja d’Or 2025 le grappe piemontesi tornano a essere protagoniste attraverso tre diversi appuntamenti che propongono, come da tradizione, degustazioni guidate nella sala Gianni Basso del Teatro Alfieri. Sono speciali occasioni per approfondire la conoscenza dei prodotti delle aziende aderenti al Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, che promuove le due Indicazioni Geografiche territoriali del comparto attraverso le produzioni di distillati giovani, invecchiati in legno o aromatizzati.

Il primo appuntamento è un evento imperdibile, fissato per venerdì 12 settembre: “Piemonte, una Regione che distilla” è tradizionalmente l’evento che ospita i mastri distillatori e che propone una degustazione guidata di 4 diverse grappe oltre il racconto di tante curiosità legate al mondo del “lambiccare”. Nell’occasione saranno presenti Carlo Beccaris (Distilleria Beccaris) con la sua Grappa di Barolo 2013, Alessandro Revel Chion (Distilleria Revel Chion) con la Grappa 1850 da Barbera e Erbaluce, Enrico Rovero (Distilleria Rovero) con la grappa di Brachetto Bio, e Sanzio Evangelisti (Distilleria Mazzetti d’Altavilla) con la Grappa di Ruchè Vigna del Parroco 7.0 Le Origini.

Lunedì 15 settembre invece il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo con “La Grappa nello Shaker” offrirà una speciale degustazione di 4 cocktail a base grappa preparati e commentati da Nicola Mancinone, alla scoperta di nuovi gusti e fresche soluzioni alcoliche per il palato di tutti; infine, mercoledì 17 settembre un altro appuntamento entrato ormai nella annuale programmazione, dedicato al connubbio “Grappa&Cioccolato”: si confronteranno in questa occasione i gusti di diversi cioccolati in abbinamento a grappe scelte per evidenziare la ricchezza dei caratteri di questa gustosa unione.

Questi tre eventi sono come sempre allestiti e curati insieme ad ANAG Piemonte e ai suoi assaggiatori professionisti, che sapranno anche guidare e consigliare nel percorso degustativo.

Per partecipare è necessario prenotare sul sito:

www.visitlmr.it/it/esperienze/gli-appuntamenti-della-douja-d-or