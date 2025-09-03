Ha preso servizio il 1° settembre all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo il nuovo direttore della struttura complessa di Radiodiagnostica, dr. Duccio Buccicardi. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova, specializzato in Radiodiagnostica presso lo stesso Ateneo, il dr. Buccicardi ha prestato servizio per oltre 25 anni presso l’ospedale San Paolo dell’Asl 2 Liguria dove, dal marzo 2022 è stato responsabile della struttura semplice Radiologia ambulatoriale, del territorio e screening mammografico.

Il nuovo Primario è anche consigliere, dal 2023, della sezione di studio Gestione Risorse in Radiologia della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) e consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Livio Tranchida: “Sono lieto che il dottor Buccicardi porti la sua lunga esperienza nel campo della radiodiagnostica presso la nostra Azienda, peraltro in un settore complesso che deve far fronte a una domanda importante proveniente dal territorio non soltanto dell’area afferente al S. Croce. A lui il mio benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.”