Bra: modifiche temporanee ad alcuni percorsi della conurbazione

Dal 3 e fino a domenica 28 settembre, o comunque fino al completo smontaggio delle strutture, verranno introdotte alcune modifiche temporanee ai percorsi della conurbazione di Bra, necessarie per consentire gli allestimenti in vista della nuova edizione di Cheese, nonché lo svolgimento della manifestazione stessa.
In particolare, verranno soppresse in entrambe le direzioni di marcia le fermate di via Umberto, via Marconi, via Principi di Piemonte e via Fratelli Carando.
Di conseguenza, le diverse linee saranno così modificate:
- LINEA 2 SOMMARIVA BOSCO – SANFRE’ – BRA – VERDUNO OSPEDALE
Direzione Bra – Verduno Ospedale Transita Viale Madonna dei Fiori – Casa della Salute (ex ospedale) – Via G.B. Gandino P.zza Giolitti – Fronte Stazione FS – Piazza Spreitenbach.
Direzione Sanfrè Piazza Spreitenbach – Piazza Roma – Piazza Giolitti – Via G.B Gandino – Casa della Salute – Viale Madonna Fiori.
- LINEA 6 AMERICA DEI BOSCHI – SAN MICHELE – CENTRO – MOVICENTRO
Direzione Bra America dei Boschi – San Michele – Viale Madonna dei Fiori – Via Brizio – Via Sartori – Viale Costituzione – Via Milano – Piazza Giolitti Movicentro
Attenzione: NON TRANSITA Via Vittorio/ Via Crimea (Casa della Salute ex ospedale)
Direzione A.Boschi Movicentro – P.zza Giolitti – Via Milano – Viale Costituzione Via Sartori – Via Brizio – Viale Madonna FioriC.so S. Secondo – San Michele – America dei Boschi.
- LINEA 7 MOVICENTRO – BESCURONE – CENTRO-POCAPAGLIA
Direzione Bra Pocapaglia – Strada Montenero – Piazza Spreitenbach – via Veneto Movicentro.
Direzione Pocapaglia Movicentro – Via Veneto Piazza Spreitenbach – Strada Montenero – Pocapaglia.
Per maggiori informazioni in merito agli orari della conurbazione braidese e alle modifiche temporanee, consultare il sito www.viaggisac.it.