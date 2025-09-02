Nel corso della riunione di giunta dello scorso giovedì 28 agosto, il Comune di Venasca ha deliberato di istituire l’assessorato alla Pace: l’amministrazione ha infatti aderito all’invito a individuare una figura che potesse rivestire questo ruolo e che era stato avanzato da più parti e in ambito nazionale, per ribadire l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema specialmente in questo periodo in cui sono in corso sanguinosi conflitti che coinvolgono con esiti drammatici anche la popolazione civile; solo pochi giorni fa questo invito era stato ribadito a livello locale anche dalle ACLI provinciali cuneesi a tutti Comuni della Granda, alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte.

Dopo una consultazione allargata a tutto il gruppo di maggioranza, che si è espresso all’unanimità ritenendola la persona più indicata per rivestire questo incarico, la delega è stata attribuita a Giampiero Gianaria, assessore in carica con deleghe, tra le altre, a Scuola e Istruzione, Welfare e Politiche Sociali.

«Abbiamo aderito con grande convinzione a questa proposta – dicono il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta, e tutti i membri del gruppo di maggioranza del Consiglio comunale –, anche se il nostro è un piccolo Comune di provincia e sappiamo che questo è più che altro un atto simbolico. Rappresenta però un segnale che vogliamo dare in modo inequivocabile, unendoci al coro di chi chiede pace e giustizia.

Non possiamo accettare senza fare nulla che nel 2025 vi siano scenari nei quali tante persone perdono la vita senza senso. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione su queste tragedie, anche a livello locale promuovendo riflessioni sul tema, ma speriamo di contribuire a stimolare una maggiore consapevolezza da parte delle cariche istituzionali».

All’assessore alla pace viene attribuito il compito di sensibilizzare i cittadini, gli alunni delle scuole e i giovani sull’importanza di rispetto, dialogo e mediazione.