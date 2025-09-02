Il Parco Safari delle Langhe è lieto di presentare Bigio, la sua nuova mascotte ufficiale. Bigio è un tenero peluche a forma di lupo grigio, caratterizzato da una vivace bandana rossa con il logo del Parco. La scelta del lupo come simbolo non è casuale: rappresenta un forte legame con il territorio e con la storia recente del Parco.

A partire dal 2017, il Parco Safari delle Langhe ospita tre esemplari di lupo canadese puro, un’iniziativa che ha rafforzato l’impegno del Parco nella conservazione e nella sensibilizzazione ambientale. La figura di Bigio, con la sua simpatica e accogliente fisionomia, vuole essere un ambasciatore di questi valori, promuovendo la conoscenza e il rispetto per la fauna selvatica tra i visitatori di tutte le età.

Un anno di celebrazioni e di record

La presentazione di Bigio segna l’inizio di un anno molto speciale per il Parco. Il 2026, infatti, celebrerà il 50° anniversario dalla sua fondazione, un traguardo importante che testimonia mezzo secolo di impegno nella tutela della biodiversità e nell’offerta di esperienze indimenticabili ai visitatori. Bigio accompagnerà gli eventi e le celebrazioni previste per il cinquantenario, diventando un simbolo di festa e di continuità.

Nel corso di queste celebrazioni, il Parco intende inoltre omaggiare uno dei suoi abitanti più longevi e amati: Regina, la giaguara da record (https://www.parcosafari.it/regina-la-giaguara-da-record-del-parco-safari-delle-langhe/). Regina si avvicina a compiere 24 anni, un’età di tutto rispetto per un giaguaro in cattività. Le ricerche per appurare che sia effettivamente l’esemplare più anziano attualmente vivente al mondo sono ancora in corso, ma il suo benessere e la sua longevità sono già un motivo di grande orgoglio per il Parco e per tutti i suoi custodi. Regina, con la sua maestosità, rappresenta la prova tangibile dell’eccellenza e della dedizione con cui il Parco Safari delle Langhe si impegna nella cura e nella salvaguardia di ogni suo ospite.

La mascotte

La mascotte Bigio sarà disponibile per l’acquisto presso il punto vendita ufficiale del Parco e sarà protagonista di futuri eventi e attività educative.

“Siamo entusiasti di accogliere Bigio nella nostra grande famiglia“, ha dichiarato Tiberio Forin, direttore del Parco. “È più di un semplice peluche: è un amico, un simbolo della nostra storia e un messaggero del nostro futuro. Ci aiuterà a condividere la nostra passione per la natura e a ispirare le nuove generazioni a proteggere il mondo che ci circonda.”

Informazioni sul Parco Safari delle Langhe

Il Parco Safari delle Langhe, fondato nel 1976, è una delle principali aree naturali protette in Piemonte. Il Parco si dedica alla conservazione dell’ambiente, all’educazione e alla promozione di attività ricreative a contatto con la natura, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e formativa. Dal 2017 il parco è passato ad una nuova gestione e si sta pian piano modernizzando e migliorando. Nel mese di settembre il parco è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 18.