Coppa Piemonte Prima Categoria – Bisalta e Marene ok all’esordio! Termina 1-1 San Sebastiano vs Sporting Savigliano

Va in naftalina la prima giornata della Coppa Piemonte Prima Categoria con gare che sanno ancora un po’ di calcio estivo, con un occhio all’inizio del campionato.

Vince e convince il Marene che conquista i primi tre punti della manifestazione superando a domicilio l’F.C. Vigone. In rossoblu riescono ad imporsi con le realizzazioni di De Faveri e Capocchia mettendosi subito in cima alla graduatoria.

Equilibrio e risultato finale di 1-1 tra San Sebastiano e Sporting Savigliano in quello che era il match più atteso della giornata. Il botta e risposta tra Lingua e Rosso certifica il segno “X” tra due squadre che si candidano a protagoniste durante la stagione.

Successo interno, infine, per il Bisalta che fa valere il fattore campo nella sfida con il Garessio. Per i rossoblu sono decisive le marcature di Ponzo, Bengoro e Tomatis che rendono vani i centri ospiti messi a segno da Giana e Leka.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della Prima Giornata

Girone 17

Luserna – Cavour 1-1

Riposa Valle Po

CLASSIFICA: Luserna 1, Cavour 1, Valle Po 0*

Girone 18

F.C. Vigone – Marene 0-2

Riposa Pro Polonghera

CLASSIFICA: Marene 3, Pro Polonghera 0*, F.C. Vigone

Girone 19

San Bernardo – Moncalieri 2-1

Riposa Elledi

CLASSIFICA: San Bernardo 3, Elledì 0*, Moncalieri 0

Girone 21

San Sebastiano – Sporting Savigliano 1-1

Riposa Murazzo

CLASSIFICA: San Sebastiano 1, Sporting Savigliano 1, Murazzo 0*

Girone 22

Bisalta – Garessio 3-2

Riposa San Benigno

CLASSIFICA: Bisalta 3, San Benigno 0*, Garessio 0