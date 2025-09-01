Youth International Summer Camp in Slovenia per Alba Cheer Titans

“Siete venuti da noi come ospiti e ve ne siete andati come amici”. Questo saluto del Frogs Cheer Team è la sintesi della settimana trascorsa da un gruppo di una ventina di atleti di Alba Cheer Titans a Log-Dragomer, in Slovenia.

Dal 23 al 29 Agosto lo Youth International Summer camp ha messo alla prova i giovani atleti, chiamati a trascorrere un’intera settimana con i coetanei sloveni: una grande esperienza di gruppo ha fatto da contorno a tanto lavoro tecnico curato dai coach di Cheer IQ in quella che è stata una settimana altamente formativa anche per gli allenatori, chiamati a cooperare con i colleghi sloveni. Condivisione di tecniche e competenze, momenti di team building e workshop si sono alternati ad attività ludiche e di svago.

Il camp è terminato, ma ora che il gruppo è nato l’amicizia che si è creata sicuramente resterà! Questi ragazzi avranno molte opportunità di crescere insieme condividendo la comune passione per lo sport e anche i due club potranno ripetere belle esperienze come questa.

Nella stagione del Next Up Now, certamente questo camp rivolto ai più giovani ha aperto la strada alla Next Gen: tanti insegnamenti e nuovi amici con cui avventurarsi nel mondo del cheerleading.