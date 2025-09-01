Serie C Sky Wifi: “calore e passione” dei tifosi del Bra ad Arezzo, San Benedetto del Tronto e Sestri Levante

In questo inizio di stagione tra i professionisti per il Bra, il supporto e la vicinanza dei tifosi non sono mai mancati. Anzi! Dopo alle presenze nei vernissage con Pisa e Palermo, nelle 3 (fin qui) uscite ufficiali, hanno sempre risposto presente. A cominciare dalla sfida ad Arezzo (Coppa Italia), il 16 agosto scorso.

Nella prima trasferta, coincisa con la prima giornata d’andata della Serie C Sky Wifi, a San Benedetto del Tronto con la Sambenedettese (il 22 agosto con fischio d’inizio alle 21,15), in 10 supporter giallorossi hanno partecipato al lunghissimo viaggio nelle Marche. Calorosissima l’accoglienza della “Samb” con un cartoccio di pesce fritto e una bevanda a ciascuno, con la risposta (attraverso uno striscione) del settore ospiti. Una serata speciale, oltre ad un 1-0 tiratissimo con il Bra che avrebbe ampiamente meritato il pareggio, ripresa e raccontata da testate e colleghi di caratura nazionale.

Sabato 30 agosto scorso, invece, il “debutto casalingo” allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante per l’indisponibilità dell’Attilio Bravi di Bra. 400 e passa chilometri tra andata e ritorno, per passione, “amore” e tifare la maglia giallorossa. Nel 2-2 di Bra-Perugia (CLICCA QUI), si è fatto notare il settore occupato dai tifosi braidesi (di fronte alle telecamere di Sky Sport) per un tifo incessante e caloroso. Bello da vedere e da raccontare, ad Arezzo, a San Benedetto del Tronto e a Sestri Levante.