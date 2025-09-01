Posticipato l’inizio della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria

Al fine di agevolare le procedure di tesseramento e di predisposizione dei campi per l’inizio dell’attività sportiva l’inizio della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta organizzata dalla Delegazione Provinciale di Cuneo e riservata alle Società di Seconda e Terza Categoria è posticipato a domenica 14 Settembre 2025. L’annuncio è arrivato tramite una breve nota della Delegazione Provinciale di Cuneo della LND: