Pallapugno: la Pro Paschese alza al cielo la Coppa Italia di Serie C2

Vittoria al fotofinish della Pro Paschese B nella finale di Coppa Italia di Serie C2. I villanovesi partono forte con un parziale di 1-3, ma il Monastero Dronero rientra in partita, pareggiando i conti, vincendo alla caccia unica il settimo gioco, allungando di slancio fino al 6-3. Ultimo gioco del primo tempo ancora alla unica, questa volta nelle mani di Rinaldi e compagni (6-4).

Nella ripresa arriva l’aggancio sul 7-7 (con gioco ancora al secondo vantaggio), ma la quadretta di capitan Brignone riparte, portandosi sul 9-7. La panchina della Pro Paschese B chiede time-out, la squadra si scuote e piazza la stoccata vincente per il 9-11 finale.

Alla premiazione erano presenti il vicepresidente vicario della Fipap, Marco Scajola, i consiglieri federali Federico Alessandria e Lorenzo Terreno, il presidente della Fipap Liguria Giacomo Raineri.

Serie C2 – Finale

Monastero Dronero-Pro Paschese B 9-11

MONASTERO DRONERO: Stefano Brignone, Davide Arnaudo, Simone Giorsetti, Marco Aimar (Daniel Sigismondi). Dt: Silvio Arnaudo.

PRP PASCHESE B: Francesco Rinaldi, Federico Benso, Nicolò Longo, Pietro Danna (Simone Basso). Dt: Gabriele Boetti e Alessandro Benso.

Arbitri: Gabriella Meistro e Antonio Balestra.