Nel centro storico di Ceva la pavimentazione avrà un nuovo volto

L’Amministrazione comunale di Ceva mette in campo una progettualità che porterà alla completa revisione della pavimentazione del Centro storico. “Si tratta di un’iniziativa di rigenerazione urbana – evidenziano il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – che porterà al rifacimento della pavimentazione di via Marenco, via Sauli e via Pallavicino. Per queste ultime due aree la progettualità è inserita nell’ambito del piano delle Aree territoriali omogenee, che hanno come capofila il GAL Mongioie, e che sviluppano progetti finanziati da risorse FSC 2021-2027 convogliate tramite la Regione Piemonte, per un importo finanziato di oltre 420 mila euro”.

“Un progetto importante – proseguono Mottinelli e Ferrero – che, oltre alla messa in sicurezza e ad una nuova veste del piano viario, riguarderà anche la modernizzazione dei sottoservizi, per la quale si sono già avviate interlocuzioni con l’ACDA, gestore del ciclo idrico integrato”.

Una sistemazione definitiva e risolutiva di pavimentazione e sottoservizi, insomma, preceduta da una serie di ‘ritocchi’ al manto stradale che si stanno realizzando in questi giorni proprio nel Centro storico di Ceva.

“Quello che stiamo per avviare è un intervento che rappresenta un passaggio importante per il Centro storico – chiarisce l’assessore Ferrero -. Non ci limitiamo più a rincorrere le emergenze con riparazioni provvisorie, ma mettiamo mano in maniera definitiva a una pavimentazione arrivata ormai a fine vita. Dopo anni di manutenzioni costose e poco risolutive, abbiamo scelto di investire in un progetto che guardi al futuro, capace di restituire dignità e bellezza al cuore della città e, al tempo stesso, garantire maggiore funzionalità grazie all’ammodernamento dei sottoservizi in sinergia con ACDA.

In questa fase transitoria, in attesa dell’avvio del progetto, gli interventi di manutenzione si concentrano soprattutto sulla sicurezza, evitando spese eccessive di natura prevalentemente estetica: una scelta consapevole, che ci permette di limitare l’impatto sulle casse pubbliche e destinare le risorse principali a un’opera risolutiva e duratura. Sappiamo che il percorso sarà complesso, ma sarà gestito con massima attenzione, contenendo i disagi e puntando a un risultato che durerà nel tempo.

In merito all’intervento più ampio di revisione della pavimentazione del Centro storico l’Amministrazione comunale promuoverà una campagna informativa sulla progettualità, rivolta ai cittadini, agli esercenti e alle Associazioni di categoria.