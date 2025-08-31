Serie C Sky Wifi: 2-2 rocambolesco e “amaro” tra Bra e Perugia (GUARDA l’INTERVISTA al MISTER)

Grande emozione in casa Bra per questo debutto casalingo, al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (sabato nel tardo pomeriggio). Nella seconda giornata d’andata della Serie C Sky Wifi, la sfida affascinante al Perugia dopo gli impegni ad Arezzo (Coppa Italia) e a San Benedetto del Tronto (prima di campionato). 2-2 il finale con i perugini, però amarissimo.

Oltre agli episodi dalle revisioni con l’FVS, chiaramente a “sfavore” dei giallorossi, l’impressione che balza immediatamente in primo piano è l’organizzazione dei giallorossi allenati da Fabio Nisticò. Reti braidesi di Elios Minaj e Mattia La Marca (all’esordio con il Bra e nei “prof”). Forte il sostegno e l’affetto dei tifosi organizzati giallorossi, giunti in Liguria.

Nei primi minuti del primo tempo, legno colpito da Tumbarello. Dall’altra parte Sinani viene smorzato in corner da Giraudo.

Frazione a colpo su colpo, con i padroni di casa ben disposti in campo. 1-0 Bra con Elios Minaj al 45esimo: piazzato di Brambilla e Minaj mette dentro la ribattuta di testa! Intervallo con i braidesi avanti.

Secondo minuto del secondo tempo, Giunti fa 1-1 e i padroni di casa richiedono l’intervento dell’FVS che (però) convalida la segnatura. Perugia in 10 per il rosso diretto a Nwanege (8′) dopo FVS per un contrasto energico ai danni di Pautassi. Bra mette la freccia al 21′ con il subentrato e debuttante Mattia La Marca, bravissimo ad insaccare all’angolino (2-1)! Si arriva al 90esimo con ben 7 minuti di recupero.

Al 99′ FVS richiesto dal Perugia per un contatto in area tra Sganzerla e Kanoute (il direttore di gara aveva fatto proseguire durante l’azione). Il fischietto assegna il rigore ed espelle il difensore giallorosso. Dal dischetto, Ogunseye fa 2-2 al 102esimo.

Bra: Franzini, De Santis, Cannistrà (28’ st Chiesa), Sganzerla, Cucciniello, Campedelli (15’ st La Marca), Tuzza (15’ st Lionetti), Brambilla, Pautassi, Sinani (50’ st Di Biase), Minaj.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Perugia: Gemello, Joselito (10’ st Manzari), Angella, Giunti, Kanoute, Montevago (29’ st Ogunseye), Matos (10’ st Torrasi), Tumbarello, Riccardi, Giraudo (40’ st Bacchin), Nwanege.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro​:​ Rispoli di Locri (assistenti: ​M​orotti e Arshad di Bergamo​; quarto ufficiale:​ D​asso di Genova; operatore FVS: Sicurello di Seregno).

Marcatori: 45′ pt Minaj (B), 2’ st Giunti (P), 21′ st La Marca (B), 57′ st rig. Ogunseye (P).

Note: 350 spettatori (38 abbonati), terreno di gioco in erba sintetica, giornata soleggiata e greadevole; ammoniti Campedelli, Sinani, Sganzerla (B), Riccardi, Nwanege (P). Espulsi Nwanege (P) al 9′ st per rosso diretto, Sganzerla (B) al 102′ st per doppio giallo.