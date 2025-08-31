Pallapugno: il Gottasecca vince la Coppa Italia di Serie B

Il Gottasecca festeggia la Coppa Italia di Serie B, vincendo la finale di Andora con l’Officine Pesce Bubbio. La quadretta di Fabio Gatti piazza un break di tre giochi in avvio, tutti vinti al secondo vantaggio, portandosi dal 2-1 al 2-5. Alessio Ferro e compagni reagiscono e accorciano le distanze, non trovando però l’aggancio con il tabellone che segna 4-6 al riposo. Nella ripresa Gatti trova meglio la rete in battuta, ben sostenuto dalla squadra al ricaccio, con Bacino e Troia sugli scudi: parziale di cinque giochi a zero per il 4-11 finale.

Alla premiazione presente l’assessore allo sport della Città di Andora, Ilario Simonetta, la vicepresidente Fipap Stefania Toselli, i consiglieri federali Luca Selvini, Federico Alessandria e Lorenzo Terreno, oltre alla padrona di casa Monica Risso, assessore al Bilancio del Comune di Andora e consigliera della Fipap Liguria.

Serie B – Finale

Officine Pesce Bubbio-Gottasecca 4-11

OFFICINE PESCE BUBBIO: OFFICINE PESCE BUBBIO: Alessio Ferro, Nicolò Diotti, Jacopo Pesce, Enrico Musto (Mattia Vacchetto). Dt: Marco Tardito, Roberto Traversa.

GOTTASECCA: Fabio Gatti, Nicholas Bacino, Federico Troia, Giulio Bidello, Luca Francone. Dt: Adriano Manfredi, Michele Giampaolo.

Arbitri: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.