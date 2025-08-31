Alba dei Campioni: l’Inter passa ai rigori con il Milan e si prende una finale fantastica

Le quattro giornate di Alba dei Campioni 2025, torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro che si è disputato tra Cuneo e Alba, sono state uno spettacolo e l’ultimo atto tra Milan e Inter la ciliegina sulla torta. I nerazzurri, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, conquistano il titolo ai tiri di rigore.

LA PARTITA

La consueta fase di studio in questo Derby della Madonnina Under 16 non viene registrata. Già al primo minuto, il Milan si fa vedere in avanti e chiama in causa Bettinelli con un insidioso tentativo di Esposti.

La formazione rossonera allenata dall’ex Lazio, Marco Parolo, comincia in modo convincente e con De Nicola e Marasco crea nei primi giri di lancette altre due occasioni importanti. Sul numero 9 l’estremo difensore è proverbiale, mentre su Marasco è il legno mantenete la gara dell’Augusto Manzo sullo 0-0.

Se da una parte il Milan costruisce e si rende pericoloso, dall’altra parte del rettangolo l’Inter è cinica e trova, al 14′, con il mancino di Vanacore il primo vantaggio del soleggiato e caldo pomeriggio albese.

Matias Bettinelli, poi premiato MVP della finale, si ripete sul solito Esposti. È però in una situazione di mischia che cambia nuovamente il parziale e tutto torna in equilibrio. De Nicola è un vero e proprio rapace di area e con il tap-in in mischia manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

L’Inter ritorna in campo con due novità di formazione e crea di più nelle prime battute della seconda parte del match. Il lavoro dei ragazzi di Paolo Dellafiore viene capitalizzato dall’asse Ferri-Menegazzo: il capitano è impeccabile nella verticalizzazione e l’attaccante è freddo e lucido davanti a Coluzzi (1-2).

Nonostante la doccia fredda arrivata al 7′ della ripresa, il Milan ha le carte per reagire e le gioca in modo puntuale. È ancora De Nicola a fare la voce grossa in area e a scrivere sul tabellino dei marcatori la propria doppietta personale.

Dopo gli 80 minuti regolamentari e il 2-2 maturato, l’Inter non commette nessun errore dal dischetto e si aggiudica la lotteria dei rigori. Per il Milan risulta fatale il penalty parato da Bettinelli ai danni di Ametrano.

FINALE ALBA DEI CAMPIONI 2025

A.C. MILAN – F.C. INTERNAZIONALE 2-2 (4-5 d.t.r)

A.C. Milan: Coluzzi, Begmetyuk (41′ Manna), Ambrosoli (70′ Zappia), Ametrano, Cogliati, Sorrentino (53′ Braida), Bernabè, Esposti (53′ Bettinelli), De Nicola (75′ Boniforti), Marasco, Kateete (75′ Cazzaniga). A diposizione Marchini, Ghislini, Marchello. All. Marco Parolo

F.C. Internazionale: Bettinelli, Bagnara (62′ Forlani), Puglisi, G.Omini, Lucarelli (62′ Poltronieri), Di Carlo (41′ Barcella), Ferri, Broinas (41′ Keqi), Menegazzo (67′ Castellarin), P.Omini, Vanacore (67′ Penta). A disposizione Spano, Seghizzi. All. Paolo Hernan Dellafiore

Reti: 14′ Vanacore (Inter), 32′ De Nicola (Milan), 47′ Menegazzo (Inter), 65′ De Nicola (Milan)

MVP: Matias Bettinelli (Inter)

Premio Fair play: Pietro Omini (Inter)

Ammoniti: Ambrosoli e Manna (Milan)

Jacopo Talarico della sezione di Alba-Bra, coadiuvato da Flavio Ceccotto e Antonio Lamanna della sezione di Alba-Bra