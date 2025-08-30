Coppa Piemonte Prima Categoria – Si parte con due derby! San Sebastiano vs Sporting Savigliano il big match

Dopo un’attesa lunga tutta l’Estate è tempo di scaldare i motori per le nove squadre di Prima Categoria che hanno deciso di iscriversi alla Coppa Piemonte.
Subito un turno di riposo imposto dal calendario per Valle Po ed Elledi, rispettivamente nei Gironi 17 e 19, che vedranno la prima giornata da spettatori cercando di carpire alcune informazioni sulle prossime avversarie.
Comincia lontano dalle mura amiche il Marene che farà visita all’F.C. Vigone, squadra ormai habitue della categoria. I ragazzi di coach Pulvirenti proveranno a ripartire dopo l’ottima passata stagione sin dagli albori di quest’annata sportiva.
Nel Girone 21 si fa subito sul serio con la sfida che vedrà opposte San Sebastiano e Sporting Savigliano in una gara tutta da gustare. Da una parte i fossanesi del nuovo tecnico Francesco Perlo, allenatore che vanta enorme esperienza in categorie superiori, dall’altra i saviglianesi di coach Ponzi: sfida aperta a qualsiasi risultato.
Nel Girone 22, infine, è tempo di Bisalta vs Garessio. I rossoblu del giovane allenatore Garavagno tenteranno di sorprendere subito dinnanzi ai gialloneri che si troveranno all’esordio dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione.
Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della Prima Giornata
Girone 17
Luserna – Cavour
Riposa Valle Po
Girone 18
F.C. Vigone – Marene
Riposa Pro Polonghera
Girone 19
San Bernardo – Moncalieri
Riposa Elledi
Girone 21
San Sebastiano – Sporting Savigliano
Riposa Murazzo
Girone 22
Bisalta – Garessio
Riposa San Benigno