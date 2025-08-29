Volley D/F – Vacanze finite: Centallo ha iniziato la stagione 2025-26

Vacanze finite per le giocatrici del Centallo Volley, che prenderanno parte al campionato regionale di serie D.

Nella serata di lunedì 25 agosto, presso il palazzetto di piazza Don Gerbaudo, è ripartita la nuova stagione, con il primo allenamento, che ha permesso allo staff di vedere all’opera tutte le nuove giocatrici ed a queste di prendere confidenza con compagne e nuova società.

Oltre a BOLLA e a ROMANO già presentate, la società rosso blu può finalmente annunciare ed abbracciare Giorgia CASTELLINO e Chiara CIRLA, arrivate in prestito per la prossima stagione, dopo un accordo raggiunto con BUSCA, proprietaria del loro cartellino.

Quest’ultime, giocatrici di valore assoluto ed indiscusso, tra le più ricercate dalle società che disputano campionati di serie D e C, hanno scelto di giocare a Centallo, principalmente per unirsi ad un gruppo di ragazze con le quali hanno condiviso importanti momenti sportivi ed allo stesso modo hanno mantenuto forti rapporti di amicizia anche fuori dal campo.

Chiara CIRLA, Saluzzese, attaccante, ha svolto il suo percorso giovanile tra Chieri e Savigliano, esordendo giovanissima in serie C, per poi giocare in D ad Alba e Busca.

Giorgia CASTELLINO, Cuneese, attaccante, è cresciuta pallavolisticamente tra Cuneo e Mondovì, dove a soli 17 anni ha debuttato in serie C, successivamente serie D e diversi campionati di C, annoverando nel proprio palmares una Coppa Piemonte e ben due promozioni, oltre ad importanti riconoscimenti personali.

“Iniziamo con tanto entusiasmo e con la consueta voglia di fare bene, cercando, come sempre, di migliorare quanto fatto nella stagione precedente, ben consci delle difficoltà della categoria e del fatto che ci sono squadre strutturate e con più esperienza di noi in questo torneo. Personalmente sono molto felice per come si è completato il roster, perché, oltre alle conferme, grazie alla società si sono raggiunti tutti gli obiettivi di mercato, con l’arrivo di giocatrici esperte, ma molto motivate e con la promozione in prima squadra del meglio delle nostre giovanili. La fortuna di poter ancora avere con me l’intero staff dello scorso anno, composto da collaboratori preparati, seri ed affidabili, sarà sicuramente un ulteriore vantaggio. Ci tenevo altresì ad esprimere il mio ringraziamento e quello della squadra a Giorgia MURATORI, atleta che si è presa una pausa agonistica, ma che non mancherà di fornirci il suo aiuto”.

Appuntamento a giovedì 25 settembre per la serata di presentazione delle squadre.

ROSTER – Palleggiatrici: FANTINI Jessica e PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, FERRERO Camilla e BOLLA Giulia; Liberi: ROMANO Sofia e MATTALIA Rachele; Attaccanti: ORSI Alice, CASTELLINO Giorgia, GIORDANO Elisa, CIRLA Chiara e LAMBERTO Erica.

STAFF – 1° allenatore Franco MASSUCCO, 2° allenatore Fabrizio MARCHISIO, collaboratore tecnico Francesco LAZO, preparatore atletico Francesca ARMANDO, dirigente accompagnatore Mario PAROLA.

c.s.